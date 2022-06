Diretta “Quando lo prenderanno i russi”. Zelensky capitola: ora capite perché Biden…

La guerra in Ucraina, giunta al giorno 109, potrebbe arrivare presto al punto di svolta decisivo. La vittoria russa nella regione di Luhansk, secondo l’intelligence americana, sarebbe solo “questione di settimane”. E questo forse spiega anche gli attriti scoppiati tra il presidente Usa Joe Biden e quello ucraino Volodymyr Zelensky, accusato apertamente di non aver voluto ascoltare gli avvertimenti sulla invasione imminente del Paese. Sul piano diplomatico, significativo l’annuncio della visita congiunta a Kiev di Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz prima del G7, previsto il 26 giugno prossimo.



Ore 7.41: “I civili hanno iniziato a lasciare la Azot”

I civili hanno iniziato a lasciare lo stabilimento chimico di Azot a Severodonetsk in Ucraina. Secondo quanto riferito dalla agenzia Tass, lo ha detto sabato Rodion Miroshnik, ambasciatore della Repubblica popolare di Lugansk (LPR) in Russia.”I civili hanno iniziato a uscire da Azot!”, ha scritto sul suo canale Telegram.

Ore 7.23: Blinken, “i russi meritano una vita senza repressione”

I russi, come le persone in tutto il mondo, “meritano di vivere senza repressione e di poter esercitare i loro diritti umani e le libertà fondamentali senza timore di ritorsioni”. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, in occasione della festa nazionale della Federazione russa. “Purtroppo, questa non è la realtà nella Russia di oggi”, si legge nella diffusa dal Dipartimento di Stato. “Il governo russo sta tentando di tenere i suoi cittadini all’oscuro delle atrocità che sta commettendo contro il popolo ucraino” e “la guerra del Cremlino ha lasciato la Russia isolata a livello internazionale e sta derubando i cittadini russi della possibilità di costruire un futuro migliore in armonia con i loro vicini”.

Ore 6.34: Kim Jong-un a Putin, “pieno sostegno alla Russia”

Nel suo telegramma di congratulazioni al presidente russo Vladimir Putin in occasione della Giornata della Russia, il leader nordcoreano Kim Jong-un ha espresso pieno sostegno al popolo russo e al suo leader, nonché fiducia nell’ulteriore rafforzamento della cooperazione tra i due paesi “per proteggere la giustizia e la sicurezza nel mondo”, riferisce l’agenzia nordcoreana CTAC. “Sotto la tua guida – scrive Kim – il popolo russo, superando coraggiosamente ogni sorta di sfide e difficoltà, sta ottenendo un grande successo nel condurre una giusta causa per proteggere la dignità, la sicurezza e i diritti per lo sviluppo del Paese, a cui il popolo nordcoreano dà pieno supporto”. “Sono sicuro – aggiunge il leader nordcoreano – che sulla strada per proteggere la giustizia internazionale e garantire la sicurezza globale, la cooperazione tattica e strategica tra i due paesi diventerà ancora più stretta”.

Ore 3.30: “Luhansk ai russi tra poche settimane”

E’ probabile che la Russia prenda il controllo dell’intera regione di Luhansk, in Ucraina, entro poche settimane, poiché l’esercito di Kiev subisce pesanti perdite e le sue forniture di munizioni diminuiscono. E’ quanto riferisce un alto funzionario della Difesa Usa, riportato dal Washington Post. Le città di Severodonetsk e Lysychansk sono sempre più sotto pressione e potrebbero cadere nelle mani delle forze russe entro una settimana, ha detto il funzionario, parlando sotto anonimato. I feroci combattimenti di strada sono continuati sabato a Severodonetsk, città strategica vicino al fiume Donetsk. In ogni caso, secondo il funzionario citato dal Post, i progressi sul campo della Russia vengono ottenuti a caro prezzo in termini di morti e feriti: le forze ucraine hanno combattuto una “difesa di area mobile” molto efficace, “gli ucraini stanno facendo davvero un buon lavoro qui”, ha detto il funzionario statunitense.