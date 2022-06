“Che pochezza!: accanimento crudele contro Lulù Selassiè, la trasformano in un bersaglio

Non c’è pace per Lulù Selassié. La principessa sta vivendo un periodo di vera difficoltà e nelle ultime ore è stata al centro di pesanti polemiche, su più fronti

Dopo la fine del GF VIP, per Lulù Selassié la vita si è fatta tutta in salita. Solo un mese dopo la finale che ha incoronato sua sorella Jessica, Manuel Bortuzzo ha posto la parola fine sulla loro storia d’amore. Questa decisione, che viene raccontata dai due ex gieffini in modi diversi, è stata per lei una vera e propria doccia fredda e la pricipessa ha più volte ammesso di essere ancora innamorata di lui.

Nelle ultime ore, poi, Lulù Selassié è finita al centro di ulteriori critiche, provenienti da persone completamente diverse. Non c’è pace per la principessa: è un bersaglio continuamente colpito.

Lulù Selassié, si scagliano contro di lei

L’amore che ha travolto Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo sembrava essere destinato a non finire mai. I due si sono conosciuti nella casa del GF VIP e, dopo i primi mesi dominati dalle incertezze, la scintilla li ha fatti unire in un rapporto molto profondo e viscerale. Una volta finito il reality, i due sono andati a convivere nella casa di Manuel ma, secondo l’ex nuotatore, le cose sarebbero andate molto diversamente rispetto a com’era previsto.

I due si sono quindi lasciati, non senza polemiche e questioni irrisolte. A prendere parte alla discussione anche Franco Bortuzzo, padre di Manuel spesso accusato da Lulù come reale artefice della loro separazione. Nelle ultime ore, Franco ha condiviso sulle proprie storie di Instagram una frase: “Missione fallita“. Secondo i fan, queste sarebbero dirette a Lulù per il fatto di essere andata a cena nel ristorante spesso frequentato da Manuel, forse con l’obiettivo di vederlo.

Oltre a questa frecciatina, a Lulù nelle ultime ore ne è arrivata anche un’altra. Questa volta si tratta della sua festa di compleanno, di cui la Principessa ha condiviso qualche video sui social. A criticarla pesantemente è stata Selvaggia Roma. “Mamma mia, un brivido di tristezza e di malinconia a vedere questo video. Vedo manichini e poca verità (…)“. Giacomo Urtis ha però preso le parti di Lulù e ha quindi risposto a Selvaggia, sostenendo che, a differenza di quanto stava dicendo, alla festa c’erano tanti amici di Lulù. A prendere le sue parti anche i fan:

Io dico che lulù è troppo x questa gente… mamma mia che pochezza — Angelica Sciacqua (@AngelicaSciacq1) June 11, 2022

Un periodo quindi difficile per l’ex gieffina, che si trova a doversi confrontare con diverse critiche. Come la prenderà?

