“che-pallone-gonfiato”:-furia-scatenata-sull’isola-dei-famosi,-ma-cosa-fa?

L’ultimo sforzo sulle spiagge dell’Isola dei Famosi sta creando una tensione pazzesca. Scopriamo che cosa sta accadendo.

Siamo alle battute finali dell’Isola dei Famosi e la furia scatenata piomba di nuovo sul reality. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo.

A giocarsi la vittoria dell’Isola dei Famosi sono rimasti davvero in pochi. Fortunatamente proprio nelle ultime ore è rientrato Edoardo Tavassi. Si temeva infatti che come Marco Cucolo anche lui si ritirasse per motivi di salute. L’unica a salvarsi da intrighi, scontri e liti furiose è Pamela Petrarolo. L’amazzone sta vivendo la sua avventura completamente in solitaria su Playa sgamadissima e se la sta cavando piuttosto bene. Peccato che lo spirito dell’isola abbia voluto riservarle un provvedimento davvero spietato, come quello di toglierle il fuoco per 24 ore.

Su Playa Ultimo sfuerzo le cose invece sono ben diverse e gli animi sono ancora molto incandescenti. Proprio prima che rientrasse Edoardo in gioco, un naufrago stava architettando un piano contro di lui: “Che pallone gonfiato”. Scopriamo insieme che cosa è accaduto.

Isola dei Famosi: “Fanno uscire quello che non sei”

Gli equilibri del gruppo di naufraghi erano già cambiati negli ultimi giorni soprattutto con l’eliminazione di Lory Del Santo. Forse Nick crede di aver ereditato qualcosa dall’attrice perché secondo il pubblico si sta comportando esattamente come faceva lei.

Approfittando infatti dell’assenza di Edoardo, il cantante dei Cugini di campagna ha provato a insinuare forti dubbi negli altri. “Sono condizionati da lui”, questa è l’affermazione di Luciani che ha fatto incendiare le tastiere degli utenti dai social network.

Nicolas non ha riconosciuto nulla,ha solo detto che avete esagerato tutti e https://t.co/asCIUaxDtA tu credi di essere dalla parte della ragione! A fasullo! — Ullala Illelle (@UllalaI) June 11, 2022

Vergognoso nik! Un altro che sparla dietro! Poi con chi ? Con gennaro o permaloso! — Ullala Illelle (@UllalaI) June 11, 2022

Ma a chi chiede scusa quel pallone gonfiato? Ce l’hanno fatto credere e si è montato la testa. — 𝕷𝖔’ (@Rosso_Geranio) June 11, 2022

Al pubblico non sono piaciute affatto queste insinuazioni da parte del cantante che oltretutto ha riportato a Gennaro alcuni comportamenti di Vaporidis, che in realtà l’attore non ha mai avuto. Cosa sta facendo il cantante? Forse si tratta di una strategia da parte sua e con Gennaro ammette “Ti fanno uscire come non sei”, in riferimento alle provocazioni dei suoi compagni. Nick Luciani si gioca la finale come gli altri, ma dal pubblico piovono critiche durissime di disapprovazione su di lui.

