alina-kabeva-“incinta”.-la-voce-sull’amante-di-putin:-“come-l’hanno-scoperta”

E se la first lady “segreta” della Russia fosse di nuovo incinta? È la voce clamorosa che è stata messa in circolazione da General SVR, il canale Telegram di controinformazione russa. I sospetti sono stati avanzati dopo che Alina Kabaeva ha fatto la sua seconda apparizione pubblica nell’arco di una settimana, senza però che a nessuno venisse permesso di avvicinarla.

Curioso che l’ex ginnasta olimpica sia tornata a farsi vedere, dopo essere scomparsa per oltre due mesi. Un testimone oculare ha affermato che gli è stato impedito di avvicinarsi alla Kabaeva, che era seguita da un nutrito gruppo di donne, probabilmente guardie del corpo in borghese. Casualmente la 39enne è riapparsa in pubblico proprio quando le voci sulla malattia di Vladimir Putin hanno iniziato a intensificarsi. E adesso circola l’indiscrezione secondo cui sarebbe incinta: non è chiaro quanto sia larga la famiglia che ha creato con il presidente russo, ma si dice che abbiano messo al mondo insieme almeno due o tre figli.

Che ne sia in arrivo un altro? D’altronde la Kabaeva può permetterselo, dato che è ormai una donna di potere: è a capo di una società che possiede canali tv e giornali pro-Putin e viene pagata circa 9 milioni di euro all’anno. Chissà cosa ne pensa l’ex ginnasta delle voci sulla salute del suo amante: secondo Christopher Steele, ex ufficiale dell’intelligence britannica, Putin resterà al potere per “massimo 3-6 mesi”. “Ci sono segnali che la sua salute sta peggiorando – ha dichiarato alla BBC – e se ciò viene detto dalla Cia, da altri e anche dalle nostre fonti, allora deve essere vero”.