“Quella roba oscena…”. Carmen Di Pietro, a 57 anni proposta indecente al ragazzino: “Vieni di là”, l’Isola esplode

Una Carmen Di Pietro totalmente fuori controllo all’Isola dei famosi. La 57enne showgirl, arrivata in Honduras insieme al figlio, si è resa protagonista di una “proposta indecente” al bello e giovane Luca Daffrè. “Vuoi essere il mio toy boy?”. La domanda, a metà strada tra il serio e il faceto, è stata accolta con un certo imbarazzo dal diretto interessato. Dopo qualche secondo di tentennamento, l’ex nuotatore oggi modello e influencer pare aver accettato.

E gli altri naufraghi? Sarebbero rimasti tutti piuttosto sconcertati, sostengono i ben informati, dal comportamento della esuberante Di Pietro, che una volta rimasta “sola” sull’Isola si sarebbe lasciata andare a comportamenti assai più libertini e disinibiti. Tra i concorrenti c’è anche chi giura, maliziosamente, che la proposta tentatrice di Carmen a Daffè non sia solo una trovata per “fare show” davanti alle telecamere di Canale 5. Di sicuro, sull’avvicinamento tra i due ricameranno l’inviato Alvini e la padrona di casa del reality, Ilary Blasi, nelle prossime puntate serali del programma.

Alla base della Di Pietro “senza freni”, per dirla con le sue stesse parole, ci sarebbe una sottile vendetta nei confronti del figlio un po’ troppo bacchettone. Tornato in Italia, peraltro, il ragazzo si è già dato da fare trascorrendo qualche serata molto movimentata e mandando il video alla madre. Dopo la proposta che ha sconvolto Daffrè, la Di Pietro ha spiegato: “Lo posso fare perché qui non c’è lui. Lui mi ha mandato quel video osceno, allora io e te ora ci infrattiamo là dentro”. La risposta del figlio, ironica, è arrivata a stretto giro di posta, sui social: “Tranquilla che neanche io sto perdendo tempo…”.