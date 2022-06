principe-andrea-rovinato-dallo-scandalo-sessuale:-la-foto-dello-chalet-in-svizzera-svela-tutto

Il duca di York, Andrea, aveva messo in vendita lo scorso anno, la sua villa in Svizzera dal valore di 21 milioni di euro. Secondo le indiscrezioni riportate dal Daily Mail, questi soldi servirebbero al figlio della Regina Elisabetta per ripagare la transazione con Virginia Giuffre Roberts la quale lo aveva accusato di aver abusato di lei mentre era vittima di Jeffrey Epstein. Il risarcimento alla donna si aggirerebbe intorno ai 12 milioni di euro.

Sarebbe molti anni che il duca non frequenta la villa ma l’ex moglie e le due figlie avevano passato lo scorso capodanno proprio lì. Sembrerebbe che sia stato trovato un’acquirente per lo Chalet Helora e, infatti, i vicini avevano visto passare più volte il camion per il trasloco. La ditta che se ne occupa è quella di cui si serve la famiglia reale. Secondo il vicinato l’ex moglie Sarah amava trascorrere le vacanze nello chalet, infatti da giovane era solita sciare nelle vicine montagne.

Le Matin e Le Temps avevano però dichiarato che la proprietà era stata al centro di una disputa legale su un presunto debito: “La misura riguarda la somma di due milioni di franchi svizzeri, un debito che il principe Andrea e sua moglie hanno con una coppia di Verbier, con la quale hanno un rapporto d’affari. Questi ultimi hanno inviato loro una lettera chiedendo il rimborso, ma non è stato rimborsato”. La vicenda andrebbe avanti dal 15 dicembre 2021 e una fonte vicina al Duca di York ha dichiarato a MailOnline che sono in corso colloqui per risolvere la questione e che dovrebbe concludersi in modo soddisfacente da entrambe le parti. Ciò non impedirebbe quindi in alcun modo la vendita dello chalet.