oroscopo-della-settimana-di-branko:-le-stelle-dal-13-al-19-giugno

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete – Non sottovalutate quello che vi accadrà in questo periodo: fate attenzione alle lettere e ai messaggi poiché uno di questi potrebbe contenere anche una bella promessa in amore. Per ora non vedete la luce ma nella seconda parte fi giugno ci saranno stelle migliori. Le coppie che hanno vissuto una profonda crisi sono ancora incerte a causa di grossi problemi vostri o del partner. Pazienza e coraggio.

Toro – Ottima settimana che nasce con la Luna nel vostro segno e con Saturno e Urano in buon aspetto. Le stelle parlano di un periodo di grandi novità che potresti proporre alle persone che ti stanno intorno. I rapporti con il lontano e i viaggi si riveleranno molto importanti. Chi ha parenti o amici fuori città potrebbe sentirsi chiamato o ricevere messaggi.

Gemelli – Negli ultimi tre mesi avete fatto tantissimo ed è per questo che ora siete molto stanchi e nervosi. Rilassatevi. Chi negli ultimi due anni ha vissuto un blocco ora può recuperare ma attenzione ad eventuali blocchi fisici: per distrazioni o problemi vari le ultime 3/4 settimane hanno messo a dura prova la tua forma fisica. Avete bisogno di recuperare le forze.

Cancro – La settimana è sicuramente migliore rispetto a quelle precedenti. Avete una marcia in più e sarete più tranquilli anche se dovrete recuperare un amore o volete vivere meglio il rapporto di coppia. In amore siete ormai pronti a compiere una scelta importante.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone – Per voi sarà una settimana faticosa e avvertite anche qualche tensione nell’aria. Fate attenzione ai soldi: qualcuno potrà anche accettare un lavoro non proprio edificante sul piano economico, ma importante sul piano delle situazioni che può determinare nel futuro. Provate a non fare le ore piccole ed evita le discussioni, sia in amore che in famiglia.

Vergine – Il vostro segno ha Saturno, Giove e la Luna favorevoli questa settimana. Negli ultimi 15 giorni qualcuno di voi ha fatto una scelta per la vita e qualcun altro sta per abbracciare un nuovo percorso esistenziale di lavoro.

Bilancia – Avrete stelle migliori anche se c’è da dire che molti si trovano in una condizione di fastidio, di nervosismo e agitazione che riguarda anche la vita privata. Ecco perché l’amore va tenuto sotto controllo. Non è detto che tutti siano in crisi, però molti in questi giorni hanno avvertito agitazione e possono portarsi dal lavoro un nervosismo che finisce per riversarsi sulla coppia.

Scorpione – Per voi non è un periodo no ma ci sono tante piccole complicazioni da affrontare come il lavoro, i figli e le questioni burocratiche. Meglio non avventurarsi in situazioni polemiche perché in questi giorni di polemiche ne avete sollevate fin troppe. E’ un po’ complicato restare sereni e questa settimana invita ancora ad un po’ di prudenza. C’è una decisione da prendere, ma per quanto riguarda amore e sentimenti, vorresti essere compreso di più dal partner.

Oroscopo della settimana di Branko per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario – State cercando di pensare all’estate anche se sembra un po’ presto. Per voi la bella stagione rappresenta un trampolino di lancio in vista dell’autunno. Un incontro può rivelarsi importante, un lavoro può evidenziarsi come interessante. Tutti i mesi in arrivo sono da vivere con grande volontà, voglia di cambiare anche residenza, ruolo. Trasformazioni che alla fine porteranno grande serenità.

Capricorno – Le stelle sono promettenti ed utili anche per coloro che nel corso degli ultimi giorni hanno dovuto affrontare un problema. Si tratta di una bella settimana per chiarire quello che non va in amore. Ci sono tante provocazioni, tante tensioni e non tutti sono disponibili ad amare. Ci sono state delle perplessità e qualcuno potrà contare su stelle migliori, ma solo a partire dalla seconda parte di questo mese. Incontri e contatti sono comunque favoriti.

Acquario – Sarà una settimana in cui si perde tempo: qualcosa non va e si palesano delle piccole tensioni. Ora non è un buon momento per parlare d’amore soprattutto se c’è una persona che riesce a tenervi testa. Il tuo è un segno che eccelle nella creatività, nell’organizzazione di tutti i giorni. Proprio per fare troppo però, per ascoltare troppe persone, ti perdi e un po’di aiuto non guasterebbe.

Pesci – Non è più possibile fare a meno di voi e ogni decisione che prendete alla fine passa e viene accettata dalle persone che vi stanno attorno. Chi ha una responsabilità importante, chi lavora in un gruppo, si trova nuovamente al centro dell’attenzione. E’ un momento di forza per tutte le relazioni: più ci si avvicina a luglio, maggiori saranno le garanzie in arrivo per voi. Non sottovalutate nulla, non giocare sempre in difesa perché a volte sfoderi una certa pigrizia o fatalismo per paura della realtà.

Scopri in anteprima fortuna, amore, lavoro e salute del tuo segno zodiacale, entra nei gruppi Facebook dei grandi astrologi:

Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Barbanera. Clicca QUI

Clicca QUI Entra nel gruppo Oroscopo Giorno per Giorno. Clicca QUI

Clicca QUI Segui il sito su Google NEWS. Clicca QUI

L’articolo Oroscopo della settimana di Branko: le stelle dal 13 al 19 giugno proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.