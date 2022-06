isola-dei-famosi,-provvedimento-crudele-della-produzione:-concorrente-umiliato-davanti-a-tutti

Anche a l’Isola dei Famosi si indulge a scherzi talvolta perfidi: ecco cos’è successo dopo l’ultima eliminazione.

Talvolta, quando i grandi protagonisti di un reality escono di scena, la loro uscita suscita un clamore di portata mastodontica, pari quasi alla loro permanenza nel gioco. È quanto accaduto a Lory Del Santo, protagonista indiscussa dell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi”.

La soubrette, dopo aver guadagnato la vittoria nel reality nel 2005, si è messa nuovamente alla prova in coppia con il compagno Marco Cucolo. La sua avventura odierna è stata osteggiata in massa dal gruppo di compagni, che sin da subito l’ha tacciata di strategia e falsità, e tale tesi è stata avvalorata anche dall’opinionista Vladimir Luxuria. L’opinionista l’ha infatti bollata come “donna bifronte“, e forse tale etichetta ha influenzato l’esito delle votazioni per il televoto. Una volta uscita dallo show, Lory Del Santo (o il suo staff) è incorsa in una gaffe colossale: gli autori del reality hanno risposto con un’esilarante ripicca social.

Isola dei Famosi: Lory Del Santo paga il pegno dopo lo scivolone

I reality riservano talvolta momenti surreali, che sfamano ampiamente la voglia di trash degli spettatori. Con sommo divertimento dei fan, lo staff (o la soubrette stessa) di Lory Del Santo ha pubblicato sul suo canale Instagram una serie di commenti autocelebrativi dopo l’eliminazione dal gioco. C’è chi sostiene si tratti di un hackeraggio da parte di ignoti; chi invece dichiara sia stata la showgirl stessa a pubblicare a ruota tali contenuti: di fatto, però, la produzione e gli opinionisti sono messi alla gogna.

LORY del santo che si scrive i complimenti da sola , ma come sta messa ? 😂😂😂😂 #isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/BGZpNnGXe1 — Ninooo (@Ninomauger) June 8, 2022

Nell’impossibilità di chiarire come stanno davvero le cose, lo staff del programma ha deciso di rispondere adeguatamente, burlandosi dello scivolone social di Lory Del Santo. Il profilo ufficiale de “L’Isola”, infatti, ha fatto eco ai post della soubrette con una serie di commenti atti ad incensare il reality, pubblicati a poca distanza gli uni dagli altri.

L’edizione più bella di sempre! #Isola — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 9, 2022

La burla bonaria è quanto meno evidente: ancora non sappiamo se Lory ha davvero compiuto una gaffe, o se si sia trattato di un problema tecnico. Certamente la showgirl avrà la possibilità di spiegare le proprie ragioni in diretta, durante la prossima puntata del format di Canale 5.

The post Isola dei Famosi, provvedimento crudele della produzione: concorrente umiliato davanti a tutti appeared first on Ck12 Giornale.