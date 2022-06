Don Matteo | Scelta irritante: “Ma è necessario? Basta!”, non ne possono più

Pesantissime critiche per Don Matteo, una delle fiction più amate della Rai. I commenti sono spiazzanti, non ne possono davvero più

Dopo l’estremo successo della tredicesima stagione, sembra che Don Matteo abbia dei problemi. Il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova è avvenuto in un modo naturale e molto apprezzato dal pubblico, che ha imparato ad affezionarsi anche a lui. Di puntata in puntata, infatti, Don Massimo si è fatto conoscere dai telespettatori, diventando un vero e proprio volto della storica fiction di Rai1.

Nelle ultime ore, però, per Don Matteo sembra esserci qualcosa che non va. I commenti sono devastanti e non sono neanche pochi; la scelta non sta piacendo per niente. Quali saranno le soluzioni per arginare il problema? Ecco cosa sta succedendo.

Don Matteo: quando il pubblico non lo sopporta più

Dopo il gran finale di Don Matteo 13, il pubblico è già oggi impaziente di vedere la prossima stagione, annunciata per il 2024. L’amore ritrovato tra Anna Olivieri e il pm Marco Nardi, infatti, ha fatto sognare tutti. Ancora più attesa ha creato la rinnovata serenità del Maresciallo Cecchini, che si è fidanzato ufficialmente con la mamma di Anna dopo il lutto della povera moglie.

Per riempire questa attesa, quindi, Rai1 ha pensato di riproporre la precedente stagione in orari pomeridiani e serali. D’estate, infatti, il palinsesto televisivo si popola di repliche di programmi e serie tv, utili sia per riempire gli spazi vuoti che per rinfrescare la memoria dei telespettatori in vista delle nuove stagioni.

Don Matteo, quindi, viene mandato in onda ogni giorno su Rai1 dalle 14.30 alle 16. Si tratta di edizioni molto vecchie: in questo periodo viene trasmessa la sesta. Giovedì 9 giugno, però, sempre Rai1 ha riproposto una vecchia edizione di Don Matteo anche di sera, mandando in onda la dodicesima stagione. Questo ha letteralmente scocciato gran parte del pubblico, che sui social si è lasciata andare a commenti pesanti:

A quanto pare Rai1 è un canale fondato su #DonMatteo . A me piace pure eh, ma era necessario metterlo in replica sia il pomeriggio che la sera? — FataMorgana (@FateMorgana95) June 9, 2022

E non solo: qualcuno parla anche del Canone, inserendo nella critica anche le frequenti repliche de Il Commissario Montalbano.

#rai #rai1 Ma possiamo riempire il palinsesto di #donmatteo #montalbano & C. ? Mi spetta uno sconto del 50% sul canone. E basta! Pleaaaase! — Sonia (@SoniaSoniaS3) June 9, 2022

Insomma, la scelta di Rai1 di riproporre le repliche di Don Matteo non sembra esser stata accolta con piacere, dal pubblico. Chissà che questa errata previsione possa avere dure conseguenze per le stagioni future della serie tv.

