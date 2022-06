concorrenza-spietata-contro-mediaset,-torna-un-famoso-reality:-a-condurlo-l’ex-stella-del-biscione

Guerra fredda tra emittenti televisive: sta per tornare un celebre ex di Mediaset, l’atteso realty approda a TV8.

La stagione estiva è alle porte, e le principali emittenti stanno già pianificando il palinsesto per i mesi invernali, cruciali per lo share e l’indice di gradimento del pubblico. In particolare, nelle ultime ore si vocifera circa il salto di rete da parte di un volto prestigioso di Mediaset.

Si tratta di Nicola Savino, attualmente impegnato come opinionista al fianco di Vladimir Luxuria a “L’Isola dei Famosi”. Per il rodato conduttore potrebbe configurarsi la possibilità di agguantare il timone di un rimpianto programma, in onda prossimamente su TV8: scopriamo quale.

Nicola Savino: addio a Mediaset, benvenuta SKY?

La brillante presenza di Nicola Savino nel parterre de “L’Isola dei Famosi” ha convinta spettatori e autori del programma. Nemmeno i vertici di SKY sono rimasti indifferenti dal suo carisma e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero in ballo un progetto tutto nuovo proprio per lui.

Il contratto dell’opinionista con l’emittente terminerebbe in concomitanza con la finale del reality di Canale 5, liberandolo quindi da vincoli e clausole di esclusività. SKY, almeno a parere dell’autorevole portale “Dagospia”, sarebbe intenzionata ad affidargli un format nuovo di zecca, introducendolo come conduttore nella fascia dell’access prime time.

Non solo: Nicola Savino sarebbe anche in pole-position per agguantare il timone dell’indimenticato “Music Farm”, la cui ultima edizione è andata in onda nel 2006. Il conduttore televisivo e radiofonico potrebbe perciò accettare il guanto di sfida proposto dall’emittente, piazzandosi alla guida del reality show proposto in RAI.

Su “Dagospia” leggiamo infatti: “Se RAI, in maniera sorprendente, tiene in panchina il titolo cult ‘Ora o mai più’, altrove si punta proprio sull’effetto della trasmissione guidata da Amadeus. Dalle parti di via Rogoredo gira voce che TV8 avrebbe messo nel suo mirino un titolo molto amato sui social: ‘Music Farm’. L’ultima edizione del reality musicale è andata in onda nel 2006, e in queste ore sarebbe in corso una discussione proprio con la TV satellitare. Nessuna certezza, ma se l’operazione dovesse ottenere l’ok, in pole-position per la conduzione ci sarebbe Nicola Savino, nuovo volto di TV8, che guiderà anche un game-show nell’access prime time dopo la chiusura di ‘Guess my age’…“.

