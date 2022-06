Can Yaman l’ha combinata grossa, retroscena bollente: “Le ha fatto perdere la lucidità!”

Il bellissimo attore Can Yaman ha fatto breccia nel cuore di una sexy starlette del Belpaese: ritorno di fiamma in vista?

L’attore turco Can Yaman ha letteralmente spopolato in Italia, conquistando i cuori di tutte le spettatrici di “Daydreamer – Le ali del sogno”. Nato ad Istanbul da una famiglia comune, l’attore si è conquistato le sue fortune una ad una, arrivando a laurearsi in legge, e scegliendo poi di lanciarsi nella carriera cinematografica.

Can Yaman non ha solamente fatto strage di cuori tra le fan in delirio: il rintocco del suo fascino sembra aver colpito anche la ‘bella e impossibile’ Diletta Leotta. Il loro flirt era stato esaltato da tutte le copertine dei principali rotocalchi, salvo poi scemare nel nulla, con grande delusione del pubblico. Sembra che, negli ultimi giorni, però, Diletta covi ancora l’idea di un futuro romantico con l’affascinante Can.

Can Yaman e Diletta Leotta di nuovo insieme? Ecco cosa sappiamo

Ultimamente si è molto vociferato circa il presunto fidanzamento della presentatrice sportiva di Sky con il modello Giacomo Cavalli. I recenti scatti rubati sembrano infatti suggerire un’innocua amicizia, e il cuore di Diletta sarebbe perciò in attesa del grande amore.

Nonostante la bella reporter si stia godendo una meritata vacanza alle Canarie, e sia stata immortalata a bordo piscina in atteggiamenti distesi e rilassati, il portale “Pipol TV” insinua che Can Yaman rientri ancora nelle sue aspettative romantiche. Leggiamo sul rotocalco che “Avrebbe stoppato il suo cuore alla storia con Can Yaman, che la bombastica Leotta non avrebbe mai dimenticato“. Queste dichiarazioni appaiono molto coerenti con quanto dichiarato da Diletta Leotta ai microfoni di Silvia Toffanin durante un’incursione intima a “Verissimo”. La giornalista aveva infatti dichiarato, dopo qualche settimana dalla rottura, di essere ancora innamorata del fascinoso attore turco. Il suo trasporto nei confronti di Can Yaman le aveva fatto, in qualche modo “Perdere la lucidità“, come riporta anche “Gossip e TV”.

C’è quindi spazio per il ritorno di fiamma: quali sono i rapporti attuali tra le due star della TV?

