Ballando con le Stelle | Sostituzione fulminea: è già pronto a rimpiazzarlo

Cosa sta succedendo dietro le quinte di Ballando con le Stelle? Le indiscrezioni parlano di una sostituzione lampo tra i maestri.

Sta debuttando Ballando con le stelle nella sua versione itinerante on the road e già fioccano le indiscrezioni sulla prossima edizione. Vediamo insieme che cosa sta accadendo dietro le quinte del programma.

Ballando con le Stelle è il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci che ci fa compagnia dal 2005. In queste 16 edizioni lo show con la pista di ballo ha intrattenuto milioni di telespettatori e si conferma uno dei fiori all’occhiello di Mamma Rai.

La macchina produttiva attorno al programma è impressionante e Milly Carlucci e Paolo Belli sono i padroni di casa che hanno visto alternarsi decine e decine di vip mentre muovevano i loro primi passi in pista. Negli anni il pubblico si è affezionato anche ai maestri di ballo e ad ogni addio sono sempre piovute lacrime copiose. Ricordiamo in particolare Natalia Titova e Samanta Togni, maestre amatissime, che hanno detto addio dopo moltissimi anni e che hanno lasciato tanti bei ricordi.

Sembra che quest’anno ci si risiamo e dopo Raimondo Todaro, anche Samuel Peron sta per salutare tutti. Pare però che ci sia pronto già qualcuno a rimpiazzarlo.

Ballando con le stelle: Samuel Peron già sostituito?

Ballando con the road è già in prima in linea in giro per l’Italia e tra le fila dei maestri c’è Angelo Madonia. Il ballerino ha già presenziato anche nel serale di stagione di Ballando con le Stelle e sono in molti a credere che il suo rientro sia definitivo.

Sarà Angelo Madonia a sostituire Samuel Peron? Si attendono le conferme ufficiali da parte di Milly, che intanto lo fa partire in pullman con la squadra dei maestri per metterlo alla prova tutta l’estate. Madonia ha già postato sui social la sua soddisfazione e felicità per questa opportunità concessa dalla conduttrice e c’è aria di conferma ufficiale.

Intanto Samuel Peron e Milly Carlucci sono legati da uno stretto rapporto di amicizia e nonostante il maestro abbia appeso le scarpe al chiodo, lo vedremo probabilmente accanto alla conduttrice ne Il Cantante Mascherato.

