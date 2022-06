Amici 21| “È lui il campione”: l’ex non si trattiene, ancora polemiche dopo il verdetto

Non c’è pace per il verdetto di Amici21. Dopo diverse settimane infuriano ancora le polemiche: un ex concorrente ci mette lo zampino

La ventunesima edizione di Amici di Maria de Filippi si è conclusa con la vittoria di Luigi Strangis, il cantante della squadra di Rudy Zerbi. Per alzare la coppa, però, ha dovuto scontrarsi contro un fortissimo Michele, ballerino di Alessandra Celentano che si è portato a casa cinquanta mila euro di premio di categoria.

Già dalle ore immediatamente successive alla finale di Amici21, però, sono iniziate a circolare le polemiche in merito al nome del vincitore. A lanciare una frecciatina in questo senso, nelle ultime ore, anche un ex concorrente del talent show, oggi affermato artista. Ecco di chi si tratta e cos’è successo.

Amici21: Briga lancia una frecciatina infuocata

Una delle “lotte” che più hanno animato Amici21 è stata sicuramente quella tra Alex e Luigi. Il primo, cantautore della squadra di Lorella Cuccarini, si è più volte scontrato con il cantante di Rudy Zerbi, che poi ha trionfato nel talent show. I loro talenti e le loro diversità hanno spesso combattuto ed è stato sempre difficile, per i giudici e il pubblico, scegliere chi fosse il migliore.

Proprio tra i due concorrenti, inoltre, è anche nata una grande amicizia nei primi mesi del talent. Durante il percorso, però, il loro bel rapporto è stato messo a dura prova dalla innata rivalità che si è venuta a creare tra i due e non son mancate discussioni e litigate, anche molto accese. Sul finire dell’anno, però, Alex e Luigi son riusciti a trovare di nuovo un equilibrio, che tenesse conto della loro amicizia e delle loro inevitabili differenze.

La vittoria di Luigi ha però rimesso in discussione molto, soprattutto per i fan. Son moltissimi i telespettatori che non concordano con questa elezione e tanti di loro polemizzano ancora oggi, sostenendo che Amici21 avrebbe dovuto vincerlo Alex. Nelle ultime ore, poi, anche un noto ex concorrente sembra aver lanciato una frecciatina in questo senso. Si tratta di Briga, rapper che si è fatto conoscere per aver partecipato ad Amici14. Su Twitter, il cantante ha così commentato il disco di Alex:

Quel “campione” è stato da molti letto come un’effettiva sottolineatura del fatto che, anche secondo lui, ad alzare la coppa sarebbe dovuto essere Alex:

Hai detto bene, è IL campione. Un artista vero, originale, non un prodotto confezionato per soddisfare un certo mercato. Deve avere il posto che merita, Alex. Ha valore.#alexwyse — MangelaVilo 🇺🇦 (@MangelaVilo) June 9, 2022

La discussione è quindi destinata a continuare. Tra i due ragazzi, però, sembra esser tutto chiaro: chissà se, tra di loro, parleranno di questa accesa polemica.

