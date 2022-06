Oroscopo Paolo Fox di sabato 11 giugno: amore e relax al top, ecco per chi. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Una giornata importante in cui dovrete cercare di ridefinire il vostro rapporto. Tensioni e nervosismo sul lavoro

Toro (21 aprile-20 maggio) – La Luna in opposizione di questa giornata richiede un po’ di cautela nei rapporti. Qualcuno ha già notato un miglioramento sul lavoro.

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Una giornata assolutamente positiva, un fine settimana pieno di aspettative. Vi siete impegnati parecchio sul lavoro, coglietene i frutti.

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Se vi piace molto una persona, in questi giorni non dovreste perdere troppo tempo. I più giovani sono pronti per poter dar sfogo alle proprie aspirazioni professionali.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone (23 luglio-22 agosto) – Se dovete mettere delle cose in chiaro con il vostro partner, meglio andarci con cautela. Qualche piccolo intoppo o fastidio sul lavoro in giornata.

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Se c’è qualcosa di cui vorreste parlare, questo è il momento giusto per farlo. Ci vuole un po’ di attenzione nel rapporto con gli altri sul lavoro.

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi siete a corto di pazienza, meglio rimandare a domani tutte le discussioni. Pazienza anche sul lavoro prima di prendere una decisione.

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – E’ un sabato, questo, che nasce sotto la protezione della Luna. Sul lavoro, è importate seguire con assiduità i progetti in ballo.

Oroscopo di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Fine settimana che promette decisamente bene per le relazioni. Cercate di valutare con attenzione le proposte di lavoro che vi giungeranno.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Una giornata decisamente migliore rispetto a quelle trascorse. Sul lavoro, però, c’è ancora qualche rivalità da appianare.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – E’ da qualche tempo che ci sono delle piccole tensioni nel fine settimana. State attenti sul lavoro, perché potrebbe scappare una parola di troppo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Una bella Luna oggi, che garantirà almeno emozioni positive. Se avete un’attività indipendente, troverete qualche ostacolo.

Le previsioni di questo articolo sono solo un estratto da quelle riportate su “DiPiù” dal noto astrologo Paolo Fox.

L'articolo Oroscopo Paolo Fox di sabato 11 giugno: amore e relax al top, ecco per chi proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.