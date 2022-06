milly-carlucci,-la-proposta-arriva-inaspettata:-lui-la-vuole-a-tutti-i-costi

Proposta incredibile per Milly Carlucci. Questa volta la richiesta è molto diversa dal solito, ma non demorde: è il suo il volto che vuole

Volto ormai importante ed essenziale della Rai, Milly Carlucci negli anni ha collezionato incredibili successi. Il suo “Ballando con le Stelle“, infatti, si riconferma in ogni edizione uno dei programmi più amati, anche perché svela lati inediti di personaggi famosi. Nonostante nelle ultime ore abbia avuto qualche difficoltà, in merito all’annuncio dell’addio di Samuel Peron, per Milly Carlucci anche la stagione 2022/2023 si prospetta interessante.

A far parlare di lei, però, è un noto volto dei talk show della televisione italiana. Lui sembra averla vista e volerla nella sua trasmissione a tutti i costi e Milly Carlucci non può che andarne fiera: ecco cosa sta succedendo.

Milly Carlucci sotto la lente d’ingrandimento, ma non solo lei

Milly Carlucci è già al lavoro per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Proprio nelle ultime ore, però, è arrivato per lei un altro doloroso addio: si tratta di Samuel Peron, storico insegnante di ballo. Dopo Sara di Vaira e Raimondo Todaro, anche lui sembra aver maturato la decisione di lasciare la danza. Nei suoi sogni, proprio come per la collega, c’è la conduzione televisiva.

Nonostante gli ostacoli, però, Milly Carlucci non si ferma e prosegue. Lavoratrice instancabile, da sempre si distingue per la sua estrema professionalità. Anche nella sua carriera non son mancate le delusioni, come il Sanremo da conduttrice che ha sfiorato per poi non essere scelta. Così nel lavoro come nella vita privata, Milly Carlucci non demorde mai.

Nelle ultime ore, al centro dei gossip televisivi c’è un volto a lei molto legato, quello di sua figlia Angelica Donati, imprenditrice e manager nel settore delle costruzioni. Attualmente presidente di ANCE giovani (Associazione Nazionale Costruttori Edili), Angelica Donati è stata recentemente messa sotto la lente d’ingrandimento di un noto volto dei talk show, che la vorrebbe per sé. Si tratta di Giovanni Floris, il conduttore di Di Martedì, che l’ha notata per la sua bella presenza e per la sua capacità tecnica e la vorrebbe ospite fissa.

Chissà come avrà preso questa proposta la mamma di Angelica Donati, Milly Carlucci. Sicuramente le saprà dare qualche prezioso consiglio sul lavoro televisivo, dopo gli anni di esperienza: Angelica Donati accetterà l’idea di Floris? Non ci resta che aspettare.

