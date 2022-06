Maria de Filippi, l’ex alunna confessa tutto | “Non l’avevo mai detto”: la vicenda è incredibile

Un noto volto vicino a Maria de Filippi ha ammesso una vicenda profonda e dolorosa, che coinvolge la conduttrice in prima persona

È una delle regine di Canale5 e della Mediaset, Maria De Filippi. I suoi programmi sono sempre enormi successi e occupano alcune delle fasce orarie più importanti. Amici è ormai giunto alla sua ventiduesima edizione, che inizierà in autunno. Uomini e Donne prosegue invece annualmente con le sue storie e gli innamoramenti, che quest’anno ha visto anche un matrimonio tra due ex concorrenti.

Nelle ultime ore, però, un’ex concorrente del talent show di Canale5 ha rivelato una storia inedita in merito alla conduttrice, Maria de Filippi. La sua vicenda è molto toccante e Maria ha avuto un ruolo importantissimo.

Maria de Filippi, la vicenda dell’ex alunna l’ha travolta

Concorrente di Amici6, Agata Reale è un’ex alunna del talent show di Maria De Filippi, che divenne al tempo popolare soprattutto per gli accesi scontri con Alessandra Celentano. Dopo il talent show, però, la vita le ha presentato un imprevisto che nessuno si augurerebbe e aspetterebbe mai: la leucemia promielocitica acuta.

La malattia si è presentata un anno e mezzo fa, pochi mesi dopo il suo matrimonio all’età di 34 anni. Dal momento della diagnosi, per Agata la vita si è stravolta tra ospedali, visite e medicine nonché chemioterapie anche invadenti. Nel corso di un’intervista, Agata Reale ha voluto parlare di nuovo della sua malattia e di come alcune persone siano state fondamentali.

Una di queste è Maria de Filippi. Quando Agata ha avuto la diagnosi, suo marito si è subito mosso per cercare un luminare che potesse darle un ulteriore parere e contattò Luca Zanforlin, di Canale5. “Appena Maria De Filippi l’ha saputo, ma anche Mauro Monaco e tutto il team, si sono subito prodigati per aiutarmi” ha rivelato Agata.

Da Maria de Filippi, inoltre, Agata ha ricevuto un bel regalo e anche una lettera profonda e di incoraggiamento. La conduttrice, infatti, le ha sottolineato l’importanza di essere forti e di combattere con tutte le proprie energie: “Lei sapeva che sono una ragazza forte. Questa cosa non l’avevo mai detta“, ha rivelato. L’ex ballerina ha poi raccontato come la leucemia l’abbia fatta sentire anche molto sola, in balia degli eventi e del suo corpo.

Il suo appello è quindi rivolto anche ai datori di lavoro, che spesso l’hanno discriminata per la sua salute precaria. “Bisognerebbe capire che i malati sono persone normali. Se uno vuole fare e lavorare lasciatelo fare normalmente“.

