L’Ue ferma le auto “tradizionali” dal 2035, ma non trova il modo di frenare le emissioni dei settori più inquinanti

L’Europa procede dritta per la sua strada, che la vede paladina del rispetto dell’impegno preso in materia di taglio alle emissioni inquinanti. Almeno per quanto riguarda i trasporti. Un po’ a sorpresa, nessun rinvio allo stop alle auto nuove a diesel, benzina e gpl, che – adesso è ufficiale – non potranno più esser vendute nell’Ue dal 2035, tra 13 anni. Un anno in più sarà concesso ai produttori della “Motor Valley” italiana, Emilia Romagna, che tanto hanno protestato al fine di raggiungere uno slittamento. Su queste basi, si svilupperà adesso il negoziato tra Parlamento e Consiglio europei, per arrivare a nuove regole che rivedano gli standard di prestazione delle emissioni di CO2 dei mezzi a motore. Il pacchetto clima Fit for 55 presentato dalla Commissione europea e votato ieri ha l’obiettivo di tagliare le emissioni del 55% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, per poi raggiungere la neutralità climatica al 2050. Bocciato l’emendamento del Ppe che puntava ad abbassare il taglio delle emissioni delle auto dal 100% al 90% dal 2035. Promossa invece la proposta della Commissione di raggiungere la mobilità su strada a emissioni zero entro il 2035. Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia hanno difeso gli interessi dell’industria automobilistica italiana, mentre per Pd e M5S si tratta di una tappa storica nella transizione verde. L’emendamento che voleva salvare la Motor Valley italiana (primi firmatari Massimiliano Salini (FI) e Pietro Fiocchi (FdI), sostenuti in maniera bipartisan da Simona Bonafè e Alessandra Moretti del Pd, mentre il M5S si è astenuto) ha concesso una deroga per i piccoli produttori di auto (da mille a 10 mila vetture l’anno) e furgoni (da mille a 22 mila all’anno) allungando lo stop di un anno, appunto, al 2036. Il vantaggio è una mano tesa alle auto di lusso, e l’emendamento è stato per questo ribattezzato da alcuni “Salva Ferrari”.

Parlamento diviso in due sulla riforma del sistema di scambio di quote di emissione (Ets) che è stata bocciata e tornerà in commissione Ambiente. Di cosa si tratta? È il punto più importante in assoluto della votazione e uno dei tasselli fondamentali del Pacchetto clima. Ets sta per Emissions Trading System ed è una sorta di ‘borsa’ delle emissioni di gas serra che riguarda i settori industriali più impattanti. Il sistema obbliga più di 11mila centrali elettriche e fabbriche a richiedere un permesso per ogni tonnellata di CO2 che emettono. Questo è un chiaro incentivo a inquinare meno: meno si inquina, infatti, meno si paga. Le industrie devono comprare queste quote attraverso aste e il prezzo segue le regole della domanda e dell’offerta. A seguito della crisi finanziaria del 2008, però, i permessi erano molto poco costosi poiché la domanda era bassa. Questo scoraggiava le aziende dall’investire in tecnologie verdi, ed è quindi stata creata una Riserva stabilizzatrice del mercato (MSR) per allineare meglio l’offerta e la domanda di quote. Ora gli europarlamentari volevano rilanciare il progetto diminuendo ulteriormente il numero di quote annuali disponibili fino al 2030: in sostanza tornare a far pagare di più che più inquina. Chiedevano anche che l’incenerimento dei rifiuti urbani venisse incluso nel sistema Ets, a partire dal 2026. Le quote gratuite – inoltre – sarebbero dovute scomparire entro il 2030. Il meccanismo implicato l’imposizione di un prezzo aggiuntivo – la famosa carbon tax – alle merci importate da paesi meno ambiziosi dell’Europa, per impedire alle aziende di spostarsi all’estero per aggirare l’obbligo, ma anche per non concedere un vantaggio economico ai marchi esteri che inquinano molto e importano nell’Unione. La riforma prevedeva anche l’estensione di questa tegola sulla testa dei grandi inquinatori a settori del trasporto commerciale su strada, del riscaldamento degli edifici, e del trasporto aereo. Solo quest’ultima opzione – e non è affatto poco – è stata approvata, così come l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 57% entro il 2030. In generale la votazione ha fatto solo un piccolo passo avanti, insomma, rispetto al rigore potenziale, che renderebbe alta la concorrenza e il vantaggio economico di divenire sostenibili, anche per i grandi impattatori. Ma troppo forte è stata la spaccatura politica. La riforma del sistema Ets, che appunto non è passata in Aula, è stata votata da Fi, mentre M5S si è astenuta e la Lega ha votato contro. Anche la stragrande maggioranza della delegazione Pd ha votato per bocciare la riforma dopo che erano passati gli emendamenti del Ppe indigesti ai Socialisti e Democratici. L’emendamento 231 è stato presentato dal Ppe assieme ai Conservatori e Riformisti (in cui c’è la delegazione Fdi) e al gruppo Id (dove siede la Lega) e verteva sul rinvio al 2034 della fine delle quote di emissione gratuite per l’industria ad alto consumo energetico. L’emendamento, all’interno della delegazione Dem ha incassato il voto favorevole di Paolo De Castro e le astensioni di Patrizia Toia e Irene Tinagli. Sul voto finale, con il testo già modificato dagli emendamenti del Ppe, gli eurodeputati Dem si sono divisi nuovamente: Tinagli ha votato a favore, Pietro Bartolo, Pierfrancesco Majorino, Giuliano Pisapia e Massimiliano Smeriglio hanno votato contro. Si sono astenuti invece il capo delegazione Brando Benifei, Simona Bonafè, Caterina Chinnici, Andrea Cozzolino, Paolo De Castro, Alessandra Moretti e Pina Picierno.

L’articolo L’Ue ferma le auto “tradizionali” dal 2035, ma non trova il modo di frenare le emissioni dei settori più inquinanti proviene da The Map Report.