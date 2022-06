Lotteria degli scontrini | Attenzione a questo ERRORE banale

Partecipare alla lotteria degli scontrini può sembrare semplice ed immediato, ma molto spesso trascuriamo un dettaglio fondamentale, scopriamo quale.

Il Governo italiano ha da poco inaugurato la famigerata lotteria degli scontrini, provocando un’ondata di entusiasmo popolare. Tale proposta è stata introdotta in contrasto alla dilagante evasione fiscale che da decenni affligge il Paese, e si prefigge lo scopo di premiare i cittadini ligi alla normativa vigente.

Penserete quindi che sia sufficiente andare a fare la spesa con tutta tranquillità per accedere a tale misura: scopriremo invece che sono necessari alcuni requisiti imprescindibili per partecipare. Scopriamo quali.

Lotteria degli scontrini, attenzione! I contati sono banditi

La lotteria degli scontrini è una delle misure attuate per contrastare l’evasione fiscale, e punta a premiare un numero randomico di consumatori osservanti la normativa. Dopo essersi muniti di un apposito codice lotteria, infatti, gli acquirenti avranno diritto ad un biglietto virtuale per ogni euro speso.

Tale codice dovrà essere mostrato all’esercente prima del pagamento, e il negoziante lo acquisirà, mandandolo poi in seguito all’Agenzia delle Entrate. Una volta avviato l’iter, avrà luogo l’assegnazione dei premi. Responsabile di tale processo è l’Agenzia delle Dogane: detto ente provvederà infatti ad effettuare le estrazioni, che si scaglionano in tre blocchi di valore.

Sono dunque previsti 15 premi dell’importo di 25.000 euro a cadenza settimanale. Mensilmente, invece, verranno erogati 10 premi, del valore di 100.000 euro cadauno. Il Governo ha inoltre stabilito un maxi-premio annuale, dal faraonico importo di 5 milioni di euro: tale vincita viene erogata solamente ad un cittadino fortunato. Di seguito vi forniamo un esempio di una ricca vincita avvenuta nel territorio novarese:

La normativa vigente prevede però una severa regola per partecipare alle estrazioni: per accedere alla lotteria degli scontrini è necessario essere muniti di bancomat o carta di credito. Tali metodi di pagamento, infatti, permettono la tracciabilità del denaro e degli acquisti effettuati, adempiendo così lo scopo primario dell’iniziativa. Purtroppo, ogni pagamento in contanti non sarà idoneo per la partecipazione ai ricchi montepremi.

Bando ai contanti, dunque, e via libera a carte di credito e bancomat: sarete voi, i prossimi, fortunati, vincitori?

