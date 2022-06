Jessica Selassié vuota il sacco: “Mi faccio forza” il momento è delicato

La Princess Jessica Selassiè confessa il suo stato d’animo dopo la rivelazione bomba: la sua amarezza lascia senza fiato i fan.

Nonostante la sua sfolgorante vittoria del reality “GF Vip”, la timida Jessica Selassiè sta ancora scontando il prezzo della sua cotta per il food influencer Barù Gaetani. I due si sono conosciuti proprio all’interno dalla casa di Cinecittà, sviluppando un rapporto di complicità e amicizia che, ahimè per Jessica, non è mai sfociato in amore.

I fan si sono lanciati in voli pindarici, caldeggiando per una relazione, di fatto, mai decollata, e fondando un fandom a loro dedicato, i #jerù. Nonostante Barù e Jessica siano rimasti molto legati, poche ore fa la Princess ha dato notizia ufficiale che l’enologo si sarebbe fidanzato con una modella, ex aspirante Miss Italia. Il comunicato, stringato, dignitoso e delicato, ha sollevato molto scalpore tra i suoi follower: in che stato d’animo si trova davvero Jessica Selassiè?

Arriva la confessione: Jessica Selassiè ammette tutto a “Casa chi”

La Princess ha risposto alle domande scomode di “Casa chi” durante una diretta social. Senza pudori, ha dichiarato: “Io cerco quasi sempre di non buttarmi giù, poi capita che crollo anche io perché sono umana. Chi mi ha seguito ha visto che avevo i miei sfoghi… Per il momento sono infastidita, delusa, ma non mi piango addosso, perché ho 27 anni, sono bella… e nulla…“. Queste, le prime parole dell’affranta ma stoica vincitrice del reality.

“Insomma, ci sono rimasta sicuramente male di scoprire cos’, tramite social… Però mi faccio forza con il lavoro, i viaggi, le mie sorelle… Ho tante cose a cui pensare.”. Riguardo a Barù ha asserito: “Noi ci siamo sempre sentiti dopo il GF: chiamate, messaggi… Non ci siamo mai visti prima, perché lui era in Toscana, poi doveva fare un viaggio… La prima volta era all’inaugurazione. È anche vero che quella complicità che avevamo nella casa è rimasta. Motivo per cui, nel comunicato, ho detto che il nostro legame speciale è rimasto e spero rimarrà per molto tempo…“.

Sono stati proprio i suoi follower, appassionati e fedeli, a farle scoprire la nuova relazione di Barù. “Sono molto attivi, e hanno scoperto parecchie cose.”, ha dichiarato. “Poi le pagine danno notizie di gossip ho visto cose e ho tratto le mie conclusioni… Io sono buona, ma fessa no. Gli auguro tutto il bene possibile, però…”. Jessica ha infine concluso: “In amore a me piace fuggire, quando vedo che la situazione è complicata, scappo. Non mi piacciono i casi umani…“.

Le aspettative per una love story tra Jessica e Barù si sono irrimediabilmente sgonfiate. È la fine per i due ex gieffini?

