Fulmine a ciel sereno ad Amici: “È finita, il lumicino si è spento”

Arriva l’annuncio ufficiale da parte della maestra di Amici: ecco come stanno le cose con il compagno.

Anche i famosi della TV e dello spettacolo patiscono pene d’amore. La riprova è arrivata qualche ora fa: la maestra di Amici Anna Pettinelli ha confessato ai microfoni di Maurizio Costanzo la sua recente rottura con il compagno Stefano Macchi.

I due sono reduci da una lunga e movimentata storia d’amore, durata ben 8 anni. Anna e Stefano avevano appassionato il pubblico di Mediaset grazie alla loro partecipazione al format “Temptation Island“, vediamo com’è andata.

Anna Pettinelli di Amici svuota il sacco: ecco tutta la verità

La poliedrica e grintosa Anna Pettinelli ha partecipato in coppia con il fidanzato Stefano Macchi al reality di Mediaset “Temptation Island“. Il format prevede la separazione delle coppie partecipanti, per poi essere sottoposti alle tentazioni di numerosi singles, in maniera da testare la solidità della relazione.

Per quanto Anna Pettinelli si fosse presentata esuberante e granitica, all’interno del reality ha dato prova di insicurezze e profonda umanità. Il fidanzato Stefano Macchi, infatti, in sua assenza si è avvicinato ad una frizzante single, mettendo completamente in crisi la maestra di Amici. La Pettinelli ha anticipato l’uscita dl format, richiedendo il falò di confronto con Stefano: l’appuntamento ha portato a galla le criticità del loro percorso, facendo sciogliere Anna in lacrime. Nonostante tutto, la coppia ha appianato ogni divergenza, ed è uscita dal format mano nella mano.

Ad anni di distanza dalla partecipazione a “Temptation Island”, Anna Pettinelli ha confessato a Maurizio Costanzo la verità. Dopo aver anticipato a Silvia Toffanin una presunta crisi con il compagno, la maestra di Amici ha dichiarato a “S’è fatta notte” di aver definitivamente rotto con Stefano Macchi. “Stefano non è più mio marito“. I due non erano legati da vincolo matrimoniale, ma si consideravano coniugi a tutti gli effetti. “Il lumicino si è spento piano piano. Poi, ad un certo punto, è arrivata la notte… Ho detto: ‘Ho voglia di sole’… s’era fatta notte“.

Le sue parole rivelano un misto di nostalgia e voglia di rinascita. Con ogni probabilità il rapporto tra Anna e Stefano ha regalato ad entrambi emozioni profonde e indimenticabili ma, come sovente accade, anche le relazioni più solide hanno una data di scadenza. Le auguriamo con tutto il cuore di ritrovare il sole!

