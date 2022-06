donne-del-fintech,-anna-lambiase-vince-il-premio-internazionale-tecnovisionarie-2022

Anna Lambiase, Ceo e Founder di IR Top Consulting, società specializzata sui Capital Markets e nell’IPO Advisory su Euronext Growth Milan, ha ricevuto il premio internazionale Tecnovisionarie® 2022, dedicato all’eccellenza imprenditoriale femminile nel settore del FinTech. L’evento, giunto alla XVI edizione, si è svolta presso l’Auditorium Giorgio Gaber di Palazzo Pirelli e ha visto la premiazione di altre 9 donne unite da valori comuni, come la determinazione e la visione del mercato in cui operano.

Un premio all’etica del lavoro

Il prestigioso riconoscimento, ideato da Gianna Martinengo, fondatrice e Presidente di Women&Tech, è nato con l’obiettivo di riconoscere il valore di donne che, nella loro attività professionale, hanno dimostrato di possedere lungimiranza, privilegiando l’impatto sociale, la trasparenza nei comportamenti e l’etica. Lambiase ha ricevuto il premio per aver aiutato le aziende medie e piccole italiane a quotarsi in Borsa, diventando un punto di riferimento per il settore, con la proposta di un modello di finanza sostenibile.

“Sono molto orgogliosa di ricevere questo riconoscimento che conferma l’impegno e la determinazione profusa nell’affiancare le PMI italiane nel loro percorso di quotazione sul mercato dei capitali attraverso un modello di finanza sostenibile che semplifica l’ingresso in Borsa”, ha dichiarato Lambiase. “In oltre 20 di attività professionale, affiancata da un team altamente qualificato, abbiamo seguito più di 100 imprese per stimolare la crescita delle PMI che grazie alla quotazione hanno apportato un valore aggiunto allo sviluppo economico di tutto il Paese”.

I profili di eccellenza nel FinTech

Lambiase è stata premiata dal Prof. Marco Giorgino, ordinario di Financial Markets and institutions presso il Politecnico di Milano. La Giuria, composta da qualificati esponenti del mondo della cultura, della comunicazione, della scienza e dell’innovazione, ha selezionato i 10 profili di eccellenza delle candidate, sul valore che hanno apportato al FinTech sia nel ruolo di protagoniste dell’evoluzione del settore sia in quello di destinatarie dei servizi finanziari e tecnologici.

Tra le donne premiate figurano Marica Enrica Angelone, CEO di Wallife; Emanuela Campari Bernacchi, Avvocato e Partner del dipartimento fintech dello Studio Legale Gattai, Minoli, Partners; Erika Fattori, Brand & Communication director di Nexi e Antonella Grassigli, CEO di Doorway e Sara Noggler, CEO di Polyhedra. E ancora Maria Tesa Paracampo, professore associato di Diritto dei Mercati Finanziari presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; Claudia Parzani, Presidente di Borsa Italiana; Antonella Sciarrone Alibrandi, professore ordinario di Diritto dell’Economia presso l’Università Cattolica; Paola Trecarichi, General Manager di HiPay Italia.

L’articolo Donne del FinTech, Anna Lambiase vince il Premio Internazionale Tecnovisionarie 2022 è tratto da Forbes Italia.