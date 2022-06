Staffilata di Carlo Conti alla concorrenza, le ‘ruba’ la protagonista più chiacchierata: “Pronta per il grande rientro!”

Il conduttore Carlo Conti l’ha rifatto: secondo le ultime indiscrezioni sta per soffiare alla concorrenza la controversa Vip.

Le emittenti televisive stanno vivendo un momento di grande fermento, nonostante l’apparente battuta d’arresto. Se il palinsesto delle reti sembra stagnare in repliche e sit-com trite e ritrite, le varie redazioni stanno pianificando accuratamente i palinsesti per il prossimo autunno.

La sfida tra titani si fa sempre più agguerrita, e gli autori dei programmi, specie quelli in fascia serale, stanno cercando di arruolare i volti più interessanti del panorama televisivo. L’abbronzatissimo anchorman Carlo Conti si è già accaparrato alcuni Vip della concorrente Mediaset per il suo “Tale e quale show“. Il conduttore dimostra di non mollare di un centimetro e, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe piazzato un ulteriore strike a favore di mamma RAI.

Carlo Conti sta corteggiando Pamela Prati per il suo talent?

A lungo si è vociferato circa la partecipazione al “Tale e quale” show di alcuni ex Vipponi di Alfonso Signorini. Sebbene le informazioni non siano certe, e tutte in divenire, sembra che le sorelle Selassiè presenzieranno come concorrente unico al talent imitativo di Carlo Conti. Anche Davide Silvestri e Alex Belli potrebbero calcare il famoso palco di RAI 1, segnando un inevitabile picco di share. Smentita invece la presenza della soprano Katia Ricciarelli nella kermesse canora: la granitica ex gieffina potrebbe essere promossa al ruolo di opinionista all’interno del “GF Vip”.

Secondo le ultime indiscrezioni, come rivela il portale “Biccy”, l’occhio esperto di Carlo Conti avrebbe indugiato su una protagonista molto chiacchierata di Mediaset, nonché ex volto del “Grande Fratello”. Si tratta della soubrette Pamela Prati la quale, qualche tempo addietro, aveva caldeggiato per un’ulteriore partecipazione al reality di Canale 5. La sua candidatura, però, potrebbe sfumare nel nulla.

Pamela Prati è infatti coinvolta in un contenzioso legale con la mattatrice Barbara D’Urso, rea di aver spettacolarizzato la scabrosa vicenda “Mark Caltagirone”. Il conflitto di interessi tra conduttori appare assai palese, e molto probabilmente i vertici Mediaset eviteranno di esacerbare una situazione già esplosiva. Carlo Conti deve aver fiutato la succosa possibilità e, considerata la voglia della showgirl di ritornare in pista, potrebbe offrirle un ruolo nel suo “Tale e quale show”. D’altro canto, Pamela stessa si era dichiarata: “Pronta al gran rientro in TV“. Una volta compromesse le sue possibilità di spiccare nel panorama di Mediaset, la soubrette potrebbe approfittare della situazione per infliggere un cocente smacco morale all’emittente che l’ha costretta all’esilio. Vi forniremo tempestivi aggiornamenti circa il cast completo del talent canoro di Carlo Conti!

