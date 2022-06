Roberta Morise si candida | “Mi piacerebbe farlo!”: lo vuole a tutti i costi

L’ex naufraga e conduttrice di “Camper” ha rivelato il suo sogno nel cassetto. Roberta Morise è lanciata, vuole essere una concorrente

Dopo esser stata lanciata da L’Eredità, dove è stata Professoressa a fianco di Carlo Conti, Roberta Morise non si è più fermata. Il quiz di Rai1 l’ha poi richiamata durante i primi mesi del 2022 per sostituire, in emergenza, i due co-conduttori di questa edizione, Samira Lui e Andrea Cerelli, a casa poiché malati. Per la sua carriera, però, il 2022 si è rivelato l’anno giusto: dopo l’Isola dei Famosi, è arrivata per lei l’occasione di un programma da condurre, Camper.

Impegnata con Tinto al timone del programma dell’ora di pranzo di Rai1, Roberta Morise ha anche ammesso ciò che sogna di fare nel suo futuro, vicino e lontano. Oltre ai suoi progetti c’è anche un desiderio latente: vorrebbe partecipare a un talent show, ecco quale.

Roberta Morise lo ammette, si vede in quel cast

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, che ha permesso a Roberta Morise di farsi conoscere dal grande pubblico della Mediaset, per lei è arrivata una vera e propria rivoluzione lavorativa. Rai1, infatti, le ha proposto la conduzione quotidiana di “Camper” con Tinto, un programma estivo e fresco dedicato al territorio italiano e alle sue specialità. Sul ritorno in Rai, però, Roberta Morise si è espressa con prudenza: “Ritorno in Rai? Lo definirei più una pausa di riflessione”.

Se il presente è per lei glorioso, il futuro sembra annunciarsi ancora più radioso. Roberta Morise, infatti, ha già chiare le idee su cosa vorrà fare e, soprattutto, su come si vorrà mettere in gioco. Nei suoi sogni, infatti, si vede una concorrente di un talent show: i suoi preferiti sono Tale e Quale Show, di Carlo Conti e Ballando con le Stelle, di Milly Carlucci.

La conduttrice, infatti, si è nel passato distinta anche per le sue doti canore e da ballerina. A L’Eredità era suo lo stacchetto iniziale, prova del suo talento come showgirl completa. Roberta Morise, poi, è anche una cantante: nel 2011 ha pubblicato il suo primo album discografico, “È soltanto una favola”. Insomma, sembra che ci siano tutti i presupposti per una partecipazione in uno dei talent show più amati della Rai. Chissà se, dopo questo annuncio, uno dei conduttori vorrà chiamarla per entrare nel cast: sarebbe per lei un’ulteriore trampolino di lancio.

The post Roberta Morise si candida | “Mi piacerebbe farlo!”: lo vuole a tutti i costi appeared first on Ck12 Giornale.