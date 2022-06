plastica,-tossine,-salmonella:-ecco-la-nuova-lista-dei-cibi-che-non-dovete-mangiare

Non è la prima volta che un prodotto alimentare viene ritirato dal commercio, o per mala conservazione o a causa dei processi di lavorazione che potrebbero causare gravi problemi alla salute di chi li consuma. Negli ultimi giorni sono stati diversi i prodotti richiamati. Ecco di seguito l’elenco.

Primo fra tutti ha fatto scalpore il ritiro dall’Ikea della confettura di fragole per via della possibile presenza di frammenti di plastica. Nello specifico si tratta della Sylt Jordgubb Confettura di fragole bio, 400 g. Questi i dati per riconoscerla e riportarla in negozio per avere il rimborso: lotti di produzione: 2023-03-01, 2023-03-02, 2023-03-03 e 2023-03-28.Marchio di identificazione dello stabilimento/del produttore: HAFI, Hallands Fruktindustri AB.Sede dello stabilimento:Svezia. Altri prodotti ritirati negli ultimi giorni dal Marchio Cucina e Sapori, venduto da MD, a causa della presenza di soia non dichiarata nell’etichetta sono i semi di chia (Salvia Hispanica) 250 g, prodotti dall’azienda Pedon Spa.

Anche lo stoccafisso è stato ritirato per sospetto di additivi non autorizzati. Nello specifico si tratta dello Stoccafisso bagnato prodotto dall’azienda Antonio Verrini srl di Genova. Si aggiungono anche i cornflakes venduti dalla Lidl per la possibile presenza di aflatossine. Bisogna prestare attenzione anche alle vongole a marchio Nieddittas prodotte da CPA Cooperativa Pescatori Arborea per la possibile presenza di biotossine. Infine anche la torta al cioccolato 380 g a marchio Elite prodotta in Israele da BET KOSHER SAS di Alberto Terracina è stata ritirata per la possibile presenza di salmonella. Attenzione quindi alle etichette e a non consumare i prodotti sopracitati se non si vuole rischiare di star male.