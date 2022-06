Oroscopo di Paolo Fox 11 e 12 giugno: weekend d’amore e felicità. Ogni venerdì sera trovate le previsioni del weekend di Paolo Fox, l’astrologo più famoso d’Italia, su amore, lavoro, salute e fortuna di tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Ariete – I single ora possono fare forza alle passioni; il weekend prossimo darà il via ad una settimana che, fatta eccezione per la giornata di mercoledì, sarà interessante.

Toro – Le stelle aiutano tutti coloro che vogliono fare una proposta, in particolar modo nella giornata di domenica; nel lavoro nei prossimi giorni tutto può migliorare.

Gemelli – Giornate interessanti, quelle del fine settimana in arrivo, per la vita di coppia; venerdì giornata buona per fare proposte nel lavoro;

Cancro – Weekend interessante quello che sta per arrivare; dopo il fine settimana le coppie potranno parlare con più soddisfazione e ripartire.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Leone – Nella vita di coppia è necessario mantenere la calma nel weekend; sempre in ambito amoroso nei prossimi giorni ci sarà una grande spinta innovativa.

Vergine – Subito dopo il fine settimana sarà importante lasciarsi scivolare le cose addosso; nel lavoro non si esclude l’arrivo di dispute.

Bilancia – Quelle di venerdì e sabato saranno le giornate migliori per i single, per i quali ora la cosa migliore sarebbe un’amicizia amorosa.

Scorpione – Evitare complicazioni nella giornata di venerdì; se si vuole ufficializzare una storia, meglio rimandare alla fine del mese.

Oroscopo del weekend di Paolo Fox per i segni di Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Prossimi giorni porteranno buone opportunità; le coppie che hanno avuto problemi ora possono contare su una grande carica che risolverà le cose.

Capricorno – Venere è favorevole in questo periodo, perciò le storie che nascono vanno vissute in maniera piacevole.

Acquario – Subito dopo il weekend il pianeta dell’amore tornerà a favore; evitare le polemiche, in questi giorni, nel settore del lavoro.

Pesci – Domenica i single saranno affascinanti; interessante tutto il fine settimana per la vita di coppia.

L’articolo Oroscopo di Paolo Fox 11 e 12 giugno: weekend d’amore e felicità proviene da Oroscopo Più – Le stelle di Paolo Fox, Branko, Barbanera.