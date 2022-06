Isola dei Famosi | “Uno smidollato, vincerà per esclusione”: l’accusa al naufrago fantasma

Un naufrago dell’Isola dei Famosi finisce sotto accusa e scoppia la polemica. Sarà davvero lui a vincere il reality?

Nelle ultime ore all’Isola dei Famosi è scoppiata una polemica incredibile su un naufrago. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo e qual è la cosa gravissima a suo carico.

Sta cambiando tutto all’Isola dei Famosi e intanto i naufraghi cambiano spiaggia. Ilary Blasi ha annunciato in diretta che le ultime settimane saranno trascorse dal gruppo su una nuova spiaggia, in cui i naufraghi dovranno ricominciare tutto da zero. Ormai siamo agli sgoccioli delle reality e gli equilibri sono saltati tantissime volte. In nomination attualmente si trovano quattro naufraghi Estfania, Nick, Marialaura e Gennaro.

Dopo l’incursione delle piratesse Vera Gemma e Soleil Sorge, Luca è diventato il nuovo leader del gruppo. Pamela si trova ancora su playa sgamadissima e sta buttando fuori tutti i naufraghi che approdano da lei e finiscono al televoto flash. L’ultima a farne le spese è stata Lory Del Santo che sta rientrando in Italia. Lory lascia il suo fidanzato da solo a giocarsi il titolo di vincitore del reality. Proprio su di lui però scoppia la polemica in queste ultime ore, vediamo che cosa è successo.

Isola dei Famosi: il naufrago fantasma

Stiamo parlando ovviamente di Marco Cuculo, da alcuni utenti in rete definito il naufrago fantasma. Il fidanzato di Lory Del Santo era entrato in coppia con lei, successivamente sono stati divisi e hanno giocato singolarmente. In molti hanno sempre sostenuto che Lory Del Santo lo trattenesse e invadesse la sua personalità.

Sta di fatto che Marco Cuculo non compare quasi mai nelle clip daytime, non è presente nelle discussioni e nemmeno nei chiarimenti, ma si dà da fare nella pesca. Forse il fidanzato di Lory Del Santo preferisce la natura, agli esseri umani e si é isolato quando sono avvenuti gli scontri più pesanti tra i naufraghi. In rete in queste ultime ore però scatta un’accusa gravissima a suo carico: “Uno smidollato che vincerà per esclusione”.

Esempio di codardia ed inconsistenza. Se vincerà sarà solo per esclusione.

Non ha perso no il controllo e l’educazione: nessuno gli ha mai detto niente! È come una palma. Nemmeno per quella che gli ha dato tutto si è scomodato. — °Ludo333° (@333Ludo) June 8, 2022

Ma anaffettiva da che? Ma le leggete le stronzate che scrivete?

Prima di mettersi con lei era un bamboccio che non parlava italiano e non sapeva tenere una🍴 in mano. Fumava, però. È pure stupido.

La bontà è la sua unica qualità, uno smidollato che senza lei non era nulla.#isola — °Ludo333° (@333Ludo) June 8, 2022

Moltissimi fan pensano che l’uscita di Lory Del Santo possa in qualche modo sbloccare Marco, ma altrettanti invece sostengono che Cucolo arriverà in finale e vincerà proprio perché non si è mai esposto.

