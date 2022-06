Ilary Blasi lo illude, bocciato dopo la convocazione in studio: “È saltato tutto!”

Scoppia il caso dopo il gran ritorno in studio: Ilary Blasi gli ha concesso un magro premio di consolazione.

Attorno al mondo dei reality sorge sempre un fitto sottobosco di rumors: gli spettatori si appassionano inevitabilmente alle vicende dei protagonisti, e alcuni di loro restano scolpiti nell’immaginario collettivo.

Un volto iconico de “L’Isola dei Famosi” ha, nell’ultima puntata del format, calcato nuovamente il parterre de format, atteso da una trepidante Ilary Blasi. Si tratta del timido Jeda Filal, storico fidanzato dell’esplosiva Vera Gemma. Mentre la compagna si tuffava decisa tra le onde di Cayo Cochinos in compagnia di Soleil Sorge, il giovane rapper ha nuovamente divertito il pubblico con i suoi sketch con la conduttrice. L’ospitata, però, ha sollevato inattese polemiche, vediamo perché.

Jeda Filal contro gli autori di Ilary Blasi: “Non mi han fatto sapere niente!”

Ilary Blasi ha introdotto il suo ospite con divertita malinconia, stuzzicandolo anche: “Ti sono mancata, Jeda? Quanto ti sono mancata da 1 a 10?“. I due, infatti, erano soliti pungolarsi amichevolmente durante ogni puntata della penultima edizione, in cui Vera Gemma compariva nel cast.

L’ospitata è andata a buon fine, per quanto rappresentasse un episodio isolato. Vera Gemma e Soleil sono rimaste a Playa Rinovada giusto il tempo di scombinare le carte in tavola ai protagonisti de “L’Isola”, e Jeda difficilmente sarà nuovamente presente nello studio di Cologno Monzese.

Il portale “Pipol TV” ci regala un retroscena del tutto inaspettato: Jeda serba una grossa delusione nei confronti della produzione. Il produttore avrebbe dovuto comparire nel cast, salvo poi essere escluso senza la minima spiegazione. “Purtroppo non c’è stato un accordo finale.”, riporta il rotocalco virtual. “Non da parte mia, io ci tenevo tanto. Semplicemente non mi hanno più fatto sapere nulla. Ma ci saranno tante altre occasioni, la vita è ricca di sorprese…“.

Sempre “Pipol TV” annuncia che Jeda è intenzionato a guadagnare la popolarità grazie all’ingranaggio dei reality. “Farei il Grande Fratello Vip. Prima di tutto per l’esperienza in sé. Mi stuzzica l’idea di stare rinchiuso in casa con degli sconosciuti spiato da milioni di persone. E poi, parliamoci chiaramente, regala una botta di visibilità pazzesca! Sarebbe l’occasione giusta per far conoscere la mia musica. Sono un trapper, me la cavo, e credo di poter piacere se solo avessi l’opportunità di farmi conoscere da una larga fetta di pubblico!“.

Per quale motivo le trattative per “L’Isola” sono completamente sfumate?

