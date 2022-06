Francesca Chillemi, sostituzione incredibile: ora sarà tutto nelle sue mani

L’attrice è alle prese con un impegno imprevisto ma molto atteso. Ora sta a lei, per Francesca Chillemi è arrivata la svolta della carriera

Dopo Miss Italia, concorso di bellezza in cui ha trionfato nel 2003, per Francesca Chillemi si è spianata la strada del cinema e della televisione. La sua prima partecipazione in tv risale al 2004, quando interpreta un piccolo ruolo in “Un medico in famiglia“. Da quel momento la sua carriera non si ferma più, in un crescendo che la porta oggi tra le attrici più acclamate.

Nelle ultime ore, poi, si è reso concreto un suo nuovo progetto, che la vede al centro di una delle fiction Rai più amate. Dopo l’addio della protagonista ora tocca a lei, il vero trampolino di lancio della sua carriera sta per arrivare: è tutto nelle sue mani.

Francesca Chillemi sarà al centro della fiction

Uno dei ruoli in cui Francesca Chillemi è stata più amata è sicuramente quello di Azzurra Leonardi in “Che Dio ci Aiuti”. La fiction di Rai1, con Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi, vedeva le protagoniste vivere in un convento piuttosto originale, movimentato e molto allegro. Da un lato, la madre superiora interpretata dalla Fabrizi avrebbe voluto una vita più blanda e dedita alla preghiera. Dall’altro, suor Angela interpretata dalla Ricci ha sempre avuto un istinto per i guai, sia in cui infilarsi in prima persona, sia da risolvere.

Azzurra Leonardi, quindi, arriva in questo convento da ragazza estremamente fragile e viziata, figlia di un padre ricco molto più affezionato ai soldi che a lei. Di puntata in puntata, Azzurra si lascia scoprire dalle sue compagne di vita e smussa i propri difetti, analizzando anche le proprie paure. Nel corso delle stagioni, Azzurra Leonardi trova anche l’amore e si sposa, ma purtroppo resta vedova dopo poco tempo.

A riempire la sua vita è quindi Gesù e Azzurra decide di intraprendere la strada per farsi suora. È proprio in questo senso che potrebbe avvenire la rivoluzione: nella prossima stagione, infatti, suor Angela di Elena Sofia Ricci avrà un ruolo marginale, per desiderio dell’attrice. Spazio quindi a Francesca Chillemi e Pierpaolo Spollon, che prenderanno le redini della serie tv.

Azzurra Leonardi, quindi, potrebbe diventare a tutti gli effetti suora e quindi prendere in mano tutte le vicende fino a questo momento gestite da Suor Angela. Un’occasione immensa per l’attrice, che rinnoverà le sue qualità attoriali in un ruolo ancora più centrale e importante.

