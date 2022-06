CON 3DZ SBARCA ALLA FIERA MECSPE LA STAMPANTE 3D PIÙ AVANZATA PER IL MONDO MANIFATTURIERO

La trevigiana 3DZ, rivenditore di stampanti 3D, sarà presente alla fiera Mecspe di Bologna con un’esclusiva. La FX20 di Markforged, stampante 3D di ultima generazione, in grado di produrre componenti per l’industria manifatturiera di alta precisione a notevole velocità. Andrea Simeoni: “Una vera innovazione, è la macchina più veloce e potente mai realizzata dal colosso statunitense. Saremo gli unici ad averla in fiera per farla provare agli interessati”.

CASTELFRANCO VENETO (TV) – BOLOGNA. La stampa 3D al servizio della manifattura di alta precisione. Dal 9 all’11 giugno l’azienda trevigiana 3DZ sarà presente con un proprio stand alla 20°edizione di Mecspe a Bologna. La principale fiera dedicata alle tecnologie innovative per l’industria manifatturiera. 18 padiglioni, 2.000 aziende in esposizione su 13 saloni tematici, un programma ricco di approfondimenti su digitalizzazione, sostenibilità e formazione.

3DZ, azienda di Castelfranco Veneto (TV) leader nazionale nella vendita di stampanti 3D, sarà presente con una propria area espositiva (stand C22, Padiglione 29) e con un’esclusiva per il mercato italiano. Stiamo parlando della FX20 di Markforged, la stampante 3D a tecnologia CFR più potente, veloce e precisa che il colosso statunitense abbia mai realizzato. L’ultima frontiera in termini di stampa 3D di pezzi di alta precisione per tutto il settore manifatturiero. 3DZ è l’unico rivenditore in Italia ad avere questa stampante 3D in fiera, con un modello demo. Gli interessati potranno toccare con mano e testare direttamente sul posto l’alta qualità superficiale e la resistenza dei pezzi stampati.

La FX20 rappresenta una vera rivoluzione per il settore stampa 3D. È la macchina più veloce e potente che Markforged abbia mai costruito sotto ogni aspetto. Innanzitutto, ha un alto livello di produttività grazie ad un’area di stampa molto estesa, 5 volte più grande di tutte le altre macchine Markforged. Può stampare pezzi fino a 50 centimetri di lunghezza oppure un elevato numero di piccoli pezzi contemporaneamente e ad altissima velocità.

Inoltre, FX20 è in grado di realizzare componenti con materiali ad elevatissime prestazioni. È la prima macchina Markforged in grado di stampare il filamento ULTEM 9085, una termoplastica estremamente durevole che presenta eccellenti caratteristiche in termini di fiamma, fumo e tossicità (FST). Abbinata alla fibra di carbonio continua, può essere usata per fabbricare parti in composito ad alta resistenza per il settore aerospaziale, oltre che per il manifatturiero e l’automobilistico.

“La FX 20 rappresenta una nuova frontiera nel campo della stampa 3D – spiega Andrea Simeoni, CEO di 3DZ – in quanto apre alla produzione di pezzi per molti settori produttivi dove è essenziale essere estremamente precisi e al tempo stesso realizzare componenti altamente resistenti. Siamo gli unici in Italia ad avere questa macchina in fiera. D’altronde 3DZ è il rivenditore di macchine per la stampa 3D con la più lunga storia sul mercato italiano, 11 anni di esperienza. Abbiamo installato oltre 2.000 macchine, con una gamma di brand trattati molto ampia. Il nostro obiettivo è proporre sempre la soluzione più adeguata al nostro cliente”.

Tra gli altri modelli presenti in fiera spicca la Figure 4 Modular di 3D Systems, sistema di manifattura additiva per realizzare pezzi ad uso finale e piccoli lotti di produzione in un’ampia gamma di materiali e con elevata precisione. Consente massima flessibilità nella produzione grazie ad un sistema modulare e scalabile in base alle esigenze dell’azienda. Ci sarà anche la Metal X di Markforged, stampante 3D per realizzare pezzi in metallo e rame. Sarà inoltre possibile vedere diverse applicazioni della stampa 3D tra cui mani di presa, attrezzature meccaniche, pezzi di ricambio personalizzati, e ci saranno anche dimostrazioni pratiche di utilizzo delle macchine con degli speech di approfondimento. Per maggiori info: https://www.3dz.it/event/mecspe-2022/

SCHEDE DI APPROFONDIMENTO – 3DZ

3DZ spa ha sede a Castelfranco Veneto, nel Trevigiano. Fondata nel 2011, l’azienda è specializzata nella consulenza sull’adozione della stampa 3D nelle imprese e nella vendita dei più prestigiosi brand mondiali di stampanti e scanner 3D. Una realtà che ha raggiunto una dimensione globale con l’apertura di 13 filiali tra Italia, Europa e Middle East, capace di servire 2.700 clienti con oltre 2.000 stampanti 3D installate, oltre a scanner e software 3D. Si tratta di prodotti molto tecnici, per questo il gruppo, che oggi si basa su un centinaio di dipendenti, ha come fiore all’occhiello la professionalità dei suoi 33 tecnici specializzati nella gestione di stampanti 3D che operano nel territorio e nei più svariati settori: industriale, meccanico, aerospaziale, automotive, beni culturali, formazione, dentale, medicale e gioielleria. L’headquarter si sviluppa su due piani dove le ultime tecnologie in ambito di stampanti 3D sono ospitate su 2.500 metri quadri, una sorta di enorme showroom dove si possono vedere all’opera le ultime stampanti 3D prodotte nel mondo, da quelle di dimensioni desktop a quelle che hanno quasi le misure di un’automobile; e poi spazi espositivi di pezzi realizzati che rendono lo showroom una sorta di expo delle novità su tutti i miracoli della fabbricazione additiva. Le stampanti 3DZ sono certificate 4.0; 3DZ offre un percorso di digitalizzazione 4.0 aiutando le aziende ad introdurre la stampa 3D all’interno del proprio processo produttivo e di ricerca e sviluppo.

SCHEDA TECNICA – FX20 (MARKFORGED)

FX20 è la nuova stampante 3D di punta di Markforged, una macchina che porta la piattaforma Digital Forge e la tecnologia di rinforzo in fibra continua (CFR) verso una nuova dimensione. È progettata per far fronte alle sfide di alcuni dei settori di produzione più esigenti: il settore aerospaziale, l’automotive, la difesa. La camera di costruzione della FX20 è quasi 5 volte più grande di quella di qualsiasi altra macchina Markforged. Il sistema di movimento e il sistema di estrusione completamente riprogettati consentono di stampare ad alta velocità senza scendere a compromessi sulla qualità. Per la prima volta gli utenti Markforged possono rinforzare le parti prodotte col filamento ULTEMTM 9085 con la tecnologia CFR, portando i compositi stampati in 3D ad alta resistenza verso applicazioni sempre più complesse. Un sistema di conservazione e gestione completamente integrato garantisce che i materiali restino asciutti per la stampa, mentre i sensori misurano ogni parte del sistema di estrusione. Gli encoder lineari sull’incastellatura e sul piano di stampa forniscono un riscontro preciso in tempo reale sulla posizione della macchina, producendo parti estremamente accurate. Il filamento ULTEM™ 9085 è il primo polimero per la stampa ad alta temperatura di Markforged. È una termoplastica estremamente durevole che presenta eccellenti caratteristiche in termini di fiamma, fumo e tossicità (FST). La grande camera di costruzione riscaldata della FX20 contiene un volume di costruzione di 525 mm x 400 mm x 400 mm in grado di stampare a 200 °C. È dotata di ampio touch screen da 7 pollici. Consente di creare oggetti di stampa, monitorare lo stato della macchina ed effettuare la manutenzione da un’unica postazione. È in grado di stampare materiale plastico (filamento Ultem, Onyx e Nylon) ed anche fibre continue (carbonio, fibra di vetro, fibra Kevlar®).

Caratteristiche tecniche

Volume di costruzione: 525 x 400 x 400 mm

Intervallo di risoluzione: Z 50 – 250 μm

Camera di costruzione: Riscaldata fino a 200 °C

Materiali (compatibili)

Plastiche: filamento ULTEM™ 9085, Onyx™, Onyx FR™, Onyx ESD™, nylon

Fibre continue: fibr

