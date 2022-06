Roma, 9 giu. (Adnkronos) – “Se ogni volta rinviamo vuol dire prenderci del tempo per grandi rivoluzioni. Delle date sono necessarie rinviare significa rinviare il problema, ma il clima e il mondo stanno cambiando”. Così la capogruppo del Pd alla Camera, Debora Serracchiani, con Carlo Calenda a Metropolis su Repubblica.it parlando del voto ieri in Ue sul FitFor55. “Intanto iniziamo ad occuparci dell’elettrico, diversamente qui non si fa niente”.