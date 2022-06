carmen-di-pietro-non-ce-la-fa:-spunta-un-fuori-onda-che-rivela-tutto

La showgirl Carmen Di Pietro torna sui suoi passi e ammette il clamoroso errore: dopo la sfuriata arriva il sereno.

L’ultimo prime time de “L’Isola dei Famosi” ha riservato momenti al cardiopalma ai trepidanti spettatori, con nuovi, esplosivi, ingressi, e liti in punta di fioretto. La puntata dello scorso lunedì ha infatti inaugurato l’ingresso di Soleil Sorge e Vera Gemma nell’atollo onduregno. La loro permanenza è stata breve, ma intensa, e le due ex naufraghe hanno contribuito ad esacerbare i bollenti spiriti dei naufraghi dell’edizione corrente.

Stremati dalla fame e dagli agenti atmosferici, gli isolani colgono il seppur minimo pretesto per scagliarsi gli uni contro gli altri, e la divisione in gruppi capitanati dalle due novelle “Piratesse” non ha fatto che evidenziare le criticità nel gruppo.

In particolare, gli spettatori hanno rilevato con rammarico una frattura tra gli ormai inossidabili Carmen Di Pietro, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis con il quieto Nick dei Cugini Di Campagna. Lo scontro in diretta ha avuto esiti del tutto imprevisti.

Carmen Di Pietro, arrivano le scuse dopo la scenata in diretta

Ilary Blasi, dopo aver visionato i trascorsi degli ultimi giorni, ha affrontato l’ormai sparuto cast di naufraghi. È infatti recentemente sorta una lite circa la spartizione del cibo nella routine quotidiana, contenzioso che ha visto protagonisti in particolar modo Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro, contrapposti ad un stranamente rivoltoso Nick.

Sono volate parole molto dure, e la showgirl ha stroncato il cantante, dichiarando che la sua presa di posizione fosse quanto meno sospetta. Nick ha infatti abbandonato il suo abituale savoir-faire, imponendosi sui compagni. In seguito alla puntata, gli animi si sono raffreddati, e Carmen Di Pietro ha compiuto pubblica ammenda nei confronti di Nick, dichiarandosi dispiaciuta per le parole grosse. “Sono battute che faccio sempre“, ha ammesso. “Ho detto che ho perso un amico e mi dispiace. Mi vengono le lacrime agli occhi, Nick. Perché ci conosciamo da tanti anni. E non mi hai voluto dare una mano, dai… Mi hai fatto stare male…“.

Il suo sfogo è poi proseguito in confessionale. La soubrette ha riferito alle telecamere: “Gli ho detto che non conoscevo la sua voce se non per ‘Anima mia’… Ovviamente era una battuta, ne faccio tante qui sull’Isola… Però lui, essendo un po’ permaloso, se l’è presa. Tant’è che non mi ha voluto nemmeno stringere la mano…“. Nick, in seguito, ha offerto un rametto di ulivo alla showgirl, commentando: “Mi ero stranito. Mi ero stranito perché mi si è caricata in quel momento tutta la giornata, capito? Esageriamo tutti quanti, poi… Te la do, sì, la mano…“.

Pace fatta, quindi. La quiete è tornata, provvisoriamente, e regna l’armonia a Cayo Cochinos.

