Bufera su Canale 5, grave denuncia dopo la puntata: “Massacrata senza pietà!”

Canale 5 è sotto attacco: il manager di un famoso volto dei reality scaglia arco e frecce in difese del suo protetto.

La partecipazione a programmi e reality televisivi reca con sé la prospettiva di immancabili polemiche in corso d’opera, per i protagonisti degli show. Così e irrimediabilmente accaduto all’alba dell’eliminazione di Lory Del Santo dall’isola più famosa della TV.

Parte del cast originario di quest’ultima edizione, la naufraga è ben presto risultata invisa ai compagni di gioco, e ha dovuto affrontare parecchie nominations. Entrata in coppia con il compagno Marco Cucolo, lo storica vincitrice del format stavolta è stata eliminata ad un passo dalla finale. La soubrette ha infatti perso al televoto, a cui era candidata a fianco di Estefania Bernal. Una volta esiliata su Playa Sgamadissima, Lory si è nuovamente sottoposta al giudizio del pubblico, grazie ad un televoto flash che la vedeva contrapposta a Pamela Petrarolo.

Il risultato del televoto ha parlato chiaro: Lory Del Santo ha ricevuto un sonoro due di picche, ed al momento sta quindi scontando un amaro rimpatrio nel Belpaese. Il suo manager, però, si è tolto qualche sassolino dalla scarpa…

Il manager di Lory Del Santo parla della sua esperienza a Canale 5: “Poteva essere la sua occasione!”

A poche ore dall’eliminazione della soubrette dal reality, il suo manager Paolo Chiparo si dichiara contrito per l’estromissione della sua protetta. Secondo il professionista, Lory Del Santo ha subito attacchi ingiustificati sia da parte dei compagni, sia da Vladimir Luxuria. L’opinionista l’aveva infatti etichettata come “donna bifronte”, avvalorando le accuse di strategia e doppiogiochismo rivoltale dal resto del cast. L’uomo ha sfogato la sua amarezza senza mezzi termini.

“Mi è dispiaciuto solo come sia stata etichettata, massacrata senza pietà da un branco di lupi, compreso qualcuno in studio.“, ha esordito il manager. “Evidentemente abbiamo visto dei daytime diversi, perché Lory non ha mai parlato male di nessuno. Mi è dispiaciuto che nessuno abbia raccontato, né ricordato la vita di Lory.” Paolo Chiparo ha poi concluso: “Il coraggio che ha sempre avuto ad affrontare la vita, con lealtà è sincerità, rialzandosi sempre dopo ogni caduta, con grande dignità. Poteva essere l’occasione per raccontare la forza di una donna.“.

Lory Del Santo è infatti reduce da diverse vicissitudini molto impervie e dolorose, ma ciò non le ha impedito di rimettersi in gioco come donna. Paolo Chiparo ha sottolineato: “Voleva solo vivere dei bei momenti in compagnia, giocare divertirsi. Invece il branco gli ha regalato l’etichetta di falsa! Lory è stata 10 volte al televoto, accettando le decisioni del gruppo senza polemizzare. Il pubblico sovrano ha sempre ribaltato i pronostici del branco, e ha sempre deciso di salvarla. Ricordo che Lory in 100 giorni non ha mai avuto una sorpresa, a differenza di tanti altri, come mai? Forse qualcosa di più si poteva fare per questa grande donna, omaggiandola con la giusta passerella che meritava.”.

E voi, che ne pensate dell’eliminazione di Lory?

