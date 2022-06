amici-21,-progetto-pazzesco-per-la-ballerina:-sbarca-nel-mondo-del-cinema

Un noto volto di Amici sembra non fermarsi più. Il progetto è incredibile e per lei sarà una vera prima volta

Si sa: una volta arrivati in televisione, è facile farsi notare. Ciò che però resta complicato è il riuscire a restare sulla cresta dell’onda, sia nella propria professione che nel ricevere nuove proposte. Amici21 è stata una palestra per molti ragazzi, sia concorrenti che professionisti; un’occasione unica di mettere a frutto ciò che si ha studiato e di crescere, umanamente e professionalmente.

Per un celebre volto del programma di Maria de Filippi, però, è arrivata una proposta pazzesca. Non si tratta né di canto, né di ballo: si tratta di cinema. Per lei è una prima volta, ma il trampolino di lancio è troppo attraente per resistergli: ecco di chi si tratta e dove la vedremo.

Giulia Stabile chiamata d’urgenza: la vuole Netflix

La ballerina, che nell‘edizione di Amici20 ha trionfato su tutti i suoi compagni di viaggio, dopo l’esperienza nel talent show di Maria de Filippi ha visto aprirsi di fronte a sé tantissime porte. Innanzitutto, nell’edizione che ha visto trionfare Luigi Strangis è stata ballerina professionista, accanto a danzatori del calibro di Elena D’Amario e Giulia Pauselli. Sempre nel talent di Canale5, per Witty TV, ha condotto “Intervista Stabile”, dove si prendeva un momento per fare qualche domanda insidiosa e pungente agli ospiti del programma.

Giulia Stabile, però, ha anche assaporato il lavoro della conduzione. Maria de Filippi, infatti, l’ha voluta per sé anche a Tu Sì Que Vales, dove ha co-condotto con Belèn Rodriguez. Giulia Stabile è riuscita a farsi conoscere nel corso del tempo in tutte le sue qualità e, soprattutto, per la sua estrema spontaneità, ingrediente fondamentale che le ha permesso di fare questa carriera. Considerando, poi, che è giovanissima, si può facilmente prevedere che abbia davanti a sé anni di enormi successi.

Nelle ultime ore, però, è arrivata una vera notizia bomba. Netflix, infatti, l’ha voluta per un suo film: sarà la sua prima esperienza come doppiatrice. Giulia Stabile doppierà un personaggio ne “Il Mostro dei Mari”, un cartone Netflix in cui ci saranno le voci anche di Diego Abatantuono e Claudio Santamaria. Una proposta incredibile per la ballerina, che ricoprirà un ruolo del tutto inedito. La notizia ufficiale è arrivata proprio da Netflix e chissà che a far scattare la scintilla sia stata la sua iconica risata, che trattiene con fatica.

