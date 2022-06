Milano-Cortina: Fontana, ‘si dovrà correre per recuperare ritardi su infrastrutture’

Roma, 8 giu. (Adnkronos) – “E’ bellissimo entrare nel merito di questo grande vento, il gradino più alto per chi fa sport. L’Orgoglio nasce dal fatto che se le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2026 si terranno in Italia lo dobbiamo ad una telefonata tra Luca Zaia e me in cui decidemmo di garantire anche dal punto di vista finanziario i Giochi e cambiare completamente il dossier preparato. Ne sono molto orgoglioso”. Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana alla conferenza di presentazione delle Olimpiadi invernali alla Farnesina. “Saranno le prime Olimpiadi diffuse sul territorio, le prime senza cattedrali nel deserto. Dobbiamo sfruttare perché si veda un’Italia bella, buona e in grado di organizzare gli eventi. E’ una sfida nella quale dobbiamo essere una squadra, essere più coinvolti, più trasparenti. Dobbiamo lavorare insieme e recuperare qualche ritardo nel campo delle infrastrutture, si dovrà correre e cercare di organizzare una cosa eccezionale come è il nostro Paese”, ha aggiunto Fontana.