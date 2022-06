maria-teresa-ruta-scatenata,-svela-un-retroscena-spiacevole:-accuse-pesanti-contro-la-collega

Dopo il GF VIP, Maria Teresa Ruta ha vissuto un nuovo rilancio televisivo. Nelle ultime ore, però, si è lasciata andare a delle accuse infuocate

Conduttrice, giornalista e scrittrice, Maria Teresa Ruta lavora in televisione sin dalla metà degli anni Settanta. Da quel momento in poi non si è più fermata, lavorando sia come annunciatrice, che come modella e fotomodella, nonché conduttrice. Sebbene sia nata nel mondo dello sport come giornalista sportiva, ben presto lascia quell’ambiente per indirizzarsi su altro.

Ultimamente, i giovani l’hanno conosciuta grazie all’esperienza dentro la casa del GF VIP, dove si è fatta vedere per la sua spontaneità e il suo bel carattere. Nelle ultime ore, però, si è lasciata andare a una pesante accusa contro una collega del mondo della televisione: pesantissime parole nei suoi confronti.

Maria Teresa Ruta contro Antonella Clerici: ecco che succede

L’ex gieffina si è ultimamente rilanciata in televisione in alcune reti regionali, dove propone un nuovo programma: “Chef per passione”. Maria Teresa Ruta, infatti, non è nuova al mondo delle trasmissioni dedicate al cibo e alla cultura culinaria e, durante un’intervista per il settimanale NuovoTV, ha raccontato proprio queste sue esperienze.

Durante la chiacchierata, però, ha voluto togliersi un sassolino dalle scarpe in merito a una collega, Antonella Clerici. Secondo quando detto dalla Ruta, infatti, sarebbe arrivata prima lei della regina dei fornelli di Rai1: sarebbe quindi suo il merito di aver portato il cibo in televisione, con tutto ciò che ne concerne. Le due hanno anche lavorato insieme negli anni 1999-2000 a “A tu per tu“, un talk show del mezzogiorno su Canale5. La trasmissione, però, è stata chiusa dopo un’unica stagione per bassi ascolti.

“La mia trasmissione è stata il banco di prova sia per Anna Moroni che per la nutrizionista Evelina Flachi” ha poi rivelato Maria Teresa Ruta. Le due donne citate dall’ex gieffina sono due storiche protagoniste dei programmi di cucina di Antonella Clerici: una è una cuoca, l’altra una nutrizionista. “Poi, giustamente, se le è portate via Antonella per il suo programma” ha poi chiuso.

Per di più, Maria Teresa Ruta ha anche sottolineato di essere lei a scoprire per la prima volta Anna Moroni, con il suo talento. Dopo queste precisazioni, che lanciano una frecciatina infuocata alla collega di Rai1, la Ruta ha poi spiegato come la cucina sia una sua grande passione, che vuole nuovamente mettere a frutto in questa nuova esperienza.

The post Maria Teresa Ruta scatenata, svela un retroscena spiacevole: accuse pesanti contro la collega appeared first on Ck12 Giornale.