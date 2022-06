“ho-perso-un-amico”:-carmen-di-pietro-si-dispera,-frattura-dopo-la-diretta

Carmen Di Pietro ammette tutto davanti alle camere. La naufraga dell’Isola dei Famosi dichiara apertamente ciò che prova.

Dopo la diretta dell’Isola dei Famosi sulla nuova playa c’era molto tormento da parte di Carmen Di Pietro. Scopriamo insieme che cosa è successo alla naufraga in Honduras.

Ilary Blasi lunedì sera ha condotto una nuova puntata in diretta, dopo una settimana di attesa dei fan. Carmen Di Pietro è stata protagonista per essere stata scelta dal team di Soleil Sorge. Ormai il gruppo ha subito una scissione interna dalla quale sarà difficile tornare indietro. Carmen Di Pietro fa parte del gruppo dei naufraghi veterani insieme a Nicolas Vaporidis ed Edoardo Tavassi.

Stavolta nessuno potrà dare la colpa a Soleil e Vera, perché sono arrivate in un gruppo già diviso. Ora starà a loro scegliere chi sostenere. Gli equilibri sono scoppiati improvvisamente pochi giorni fa e Carmen Di Pietro solo dopo la diretta ha accusato il colpo. Vediamo insieme che cosa è successo quando i naufraghi sono approdati nella nuova playa.

Carmen Di Pietro: “Mi dispiace molto”

Ilary Blasi aveva annunciato che tutti i naufraghi sarebbero stati trasportati con la barca su una nuova Playa dove tutto era da rifare da zero. Prima dell’arrivo della notte in Honduras, i naufraghi avrebbero dovuto costruirsi una nuova capanna, accendersi un nuovo fuoco e riorganizzare il loro spazio in spiaggia.

Con tutto quello che avevano da fare sono riusciti comunque a scaldare gli animi e a scontrarsi subito dopo ciò che era venuto in puntata. Carmen Di Pietro ha manifestato subito il suo dissenso e tormento nei confronti di Nick Luciani. I due inizialmente erano legati ma le ultime vicissitudini li hanno divisi. A metterci lo zampino era stata Lory Del Santo, che però ora è stata eliminata dal gioco e sta rientrando già in Italia. Carmen Di Pietro dopo la diretta ha voluto in sfogarsi in confessionale: “Ho perso un amico”.

La richiesta di Nick non viene accolta dal leader e dal resto dei Naufraghi che sembrano aver cambiato totalmente opinione sul compagno d’avventura. Tra il cantante e il resto del gruppo i rapporti sono sempre più difficili⚡️ #Isola pic.twitter.com/LGHp9cooiQ — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) June 7, 2022

Appena approdati sulla nuova playa Nick Luciani ha voluto subito esprimere il suo parere sulla divisione del cibo e sembra che sull’argomento il cantante sia veramente risoluto. Carmen Di Pietro lo ha accusato di non comportarsi rispettosamente e di voler seminare costantemente zizzania. Tra loro l’amicizia e la pacifica convivenza è proprio finita e ormai Nick è il pomo della discordia che divide i due gruppi. Il cantante si trova in nomination e se dovesse uscire gli equilibri cambierebbero nuovamente. Nel frattempo Carmen riuscirà a dargli una seconda chance?

