Emma Marrone non si trattiene | “Mi manchi”: si lascia andare a una confessione drammatica

La cantante, uscita da Amici, ha rivelato a tutti una riflessione profonda e dolorosa. Emma Marrone senza filtri: ecco cosa la turba

Dopo Amici di Maria de Filippi, Emma Marrone non si è più fermata. La sua voce, graffiata e profonda, ha conquistato milioni di fan, che hanno comprato ogni suo disco e partecipato ad ogni suo concerto. La sua esperienza e il carattere deciso, poi, le hanno permesso anche di lavorare in altri ambiti, come la televisione o il cinema.

Nelle ultime ore, però, Emma Marrone si è lasciata andare a una confessione inaspettata e dolorosa, un vero e proprio grido di aiuto che ha lasciato i fan senza parole. L’evento l’ha scossa: ecco cos’è successo.

Emma Marrone gli dedica quel pensiero: è passato un anno

Negli anni, Emma Marrone ha deciso di intraprendere anche strade alternative a quella del canto. Sempre negli studi di Amici di Maria de Filippi, infatti, ha svolto il ruolo di coach insieme ad Elisa, dove capitanava, seguiva e supportava i suoi ragazzi durante il serale. Ma non solo: Emma Marrone, infatti, si è buttata anche nel cinema e ha già svolto diversi ruoli in alcuni film italiani.

La sua carriera, quindi, nonostante abbia già festeggiato dieci anni è solo agli inizi ed è tutta in divenire. Proprio ad Amici, Emma Marrone ha avuto l’occasione di conoscere molti nuovi talenti emergenti. L’anno in cui entrò in corsa a sostituire Morgan, che si ritirò dal programma, Emma conobbe Mike Bird. Il cantante, nome d’arte di Michele Merlo, ha fin da subito conquistato il cuore della coach: la sua inquietudine era affascinante, così come la sua profondità.

Dopo il talent show, il ragazzo ha intrapreso la strada del cantautorato ma non senza difficoltà. A giugno del 2021, poi, una leucemia fulminante non diagnosticata in tempo lo porta in coma e, il 6 giugno, causa la sua prematura morte. La notizia fa il giro d’Italia e sconvolge tutti: dai cantanti, suoi colleghi, sino agli attori e ai ballerini, che l’avevano conosciuto dietro le quinte di Amici.

Proprio in occasione del primo anniversario della sua morte, Emma Marrone ha voluto condividere sui social un selfie fatto con il cantante. Come sottofondo musicale un brano proprio di Michele e come scritta una frase, semplice ma esaustiva: “Mi manchi“. La perdita è infatti stata molto dolorosa, sia per lei che per tutti i fan del ragazzo: una sconfitta di tutti.

