Colpaccio Amadeus, momento storico a Sanremo: stavolta può succedere davvero

Il conduttore di Rai1 si è lasciato andare e ha ammesso un dettaglio che nessuno si sarebbe mai aspettato. Ecco cosa desidera

Dopo l’edizione di Sanremo che ha visto trionfare due dei vincitori più amati di sempre, i Maneskin nel 2021 e Mamhood e Blanco nel 2022, è pronto a ritornare l’anno prossimo con una nuova edizione. Amadeus è riuscito a rendere il Festival attrattivo per persone di diverse età ed è riuscito a conquistare anche i più giovani, sia nei concorrenti che nel pubblico.

Nelle ultime ore, Amadeus ha ammesso un suo sogno nel cassetto, un desiderio indicibile che però per lui potrebbe riuscire a realizzarsi. Si tratta di un’impresa realmente titanica, ma potrebbe accadere tra pochissimi mesi.

Amadeus lo rivela: la vorrebbe con sé

Il conduttore delle ultime tre edizioni di Sanremo è riuscito in una delle imprese più ardue di sempre: quello di far seguire il Festival a un pubblico trans generazionale. Tra i telespettatori, infatti, c’erano sia i classici affezionati Rai, sia i giovani che invece solitamente invece si indirizzano verso le piattaforme di streaming video.

Il suo terzo Festival è stato un vero successo anche per quanto riguarda le persone salite con lui sul palco. Una delle donne che ha tratto più successo da questa co-conduzione è sicuramente Drusilla Foer, showgirl alter ego di Gianluca Gori che oggi conduce quotidianamente “L’Almanacco del giorno dopo“, su Rai2 alle 20.50.

Il successo dei suoi Festival, quindi, ha portato la Rai a richiedergli una terza edizione, che ha già accettato. Proprio in questi giorni, infatti, dovrebbe uscire il regolamento di Sanremo 2023, progetto al quale il conduttore e Direttore Artistico sta già lavorando intensamente. Nelle ultime ore, però, Amadeus ha anche rivelato un sogno nel cassetto che ha con sé da molti anni, un desiderio inespresso che vorrebbe tanto che si realizzasse.

“Farei di tutto per portare Mina sul palco di Sanremo2023, magari potesse accadere. Il mio è un desiderio. Naturalmente è una sua decisione“, ha rivelato durante una conferenza stampa. La cantante dalla voce straordinaria si è ritirata dalle scene e dalle telecamere molti anni fa, per cui non concede la propria presenza a nessuno. Chissà che la cantante riesca a superare questa sua drastica decisione e accetti di salire sul palco dell’Ariston, a fianco di Amadeus. Per il conduttore sarebbe un’enorme soddisfazione, nonché gli conferirebbe un’importanza unica: sarebbe colui il quale è riuscito a riportare in televisione Mina.

