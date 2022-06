Monaco di Baviera, 7 giu. (Adnkronos) – Si chiude in parità 1-1 la sfida tra Germania e Inghilterra in una partita del gruppo 3 della Serie A della Nations League, di cui fa parte anche l’Italia. Tedeschi in vantaggio con Hofmann al 5′ del secondo tempo e pareggio inglese con Kane su calcio di rigore al 43′ della ripresa.