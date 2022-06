“tutto-bloccato,-niente-frutta”:-crosetto-ridicolizza-lamorgese,-un-imbarazzante-imprevisto

Il Viminale si fa ancora ridere dietro. A svelare l’ultima e imbarazzante questione è Guido Crosetto. Il fondatore di Fratelli d’Italia non smette di aggiornare gli utenti di Twitter sugli “imprevisti” che mettono a disagio Luciana Lamorgese. “Per un problema informatico al Ministero dell’Interno – fa sapere l’imprenditore – è bloccato il decreto flussi e quindi (denuncia di Coldiretti) si rischia di non poter raccogliere la frutta”. Proprio così, prosegue, “un problema informatico che pare non riescano a risolvere… E che quindi può essere superato solo normativamente”.

Ma per la Lamorgese i problemi informatici non solo l’unico motivo di imbarazzo. Nei giorni scorsi sempre Crosetto si era lasciato andare a una profezia strettamente legata alle difficoltà nella gestione dell’immigrazione incontrollata. La stessa Lamorgese è stata costretta ad ammettere l’emergenza migranti. Bene, la sua soluzione? Aumentare il personale. “Nel prossimo decreto flussi – ha detto il ministro dell’Interno – si sta lavorando alla possibilità di accelerare le procedure, perché manca personale in settori specifici. Se l’anno scorso si è trattato di 70 mila persone, quest’anno i numeri saranno più elevati”.

E ancora: “Ricordo il protocollo di 10 giorni fa con il ministero del Lavoro per inserire nel circuito dell’edilizia coloro che sono titolari di protezione internazionale o la cui pratica è in via di esame. Stiamo verificando un analogo protocollo per altre categorie”. Una risoluzione tutt’altro che efficace. Per Crosetto l’unico modo per evitare il peggio è appellarsi all’Europa “che deve mettere al centro questa crisi umanitaria, perché il disagio alimentare determinerà povertà assoluta e andrà a influire sui flussi migratori”.