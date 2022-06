“senza-vestiti,-la-pistola…”.-mentre-biden-parla,-spunta-questo-video-del-figlio:-imbarazzo-alla-casa-bianca

Nuove immagini di Hunter Biden imbarazzano la Casa Bianca. Proprio mentre il padre, Joe Biden, nonché presidente degli Stati Uniti approvava nuove misure di controllo sulle armi, spuntava un filmato scomodo. Il New York Post ha infatti diffuso un nuovo video del figlio che si agita senza vestiti con una pistola in mano e la punta contro la telecamera. Con lui anche una prostituta. Che Hunter abbia girato filmati estremi, in cui si lascia andare ad atteggiamenti intimi con donne diverse o in cui spunta la richiesta di droga, non è una novità. Lo stesso video con l’arma è stato registrato il 17 ottobre 2018. La pistola, secondo Politico, sarebbe una calibro 38 acquistata nel Delaware.

Ma Hunter è stato spesso nell’occhio del ciclone, mettendo non poco in difficoltà il padre. Nel 2017 Biden junior ha divorziato dalla moglie proprio a causa dei suoi problemi di dipendenza e per i suoi tradimenti. Tre anni prima era stato dimesso dalla US Navy Reserve dopo essere risultato positivo alla cocaina. Al momento il figlio del presidente americano è oggetto di indagini per possibili frodi fiscali, riciclaggio di denaro e violazione della legge sulle lobby.

Non bastando tutto questo, qualche settimana fa l’uscita di altre immagini compromettenti: Hunter veniva immortalato con alcune prostitute. La sua passione? Le vedove. Come emerso dalle ricerche del suo pc, il figlio di Biden non faceva che cercare video di donne il cui marito è deceduto. Lui stesso ha avuto una relazione con la moglie del fratello, dopo che quest’ultimo è morto.