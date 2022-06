rieti:-astorre-(pd),-‘neofascismo-sinibaldi-faccia-inorridire-elettori-centrodestra’

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “E’ una vergogna che si chi candida a rappresentare l’intera sua comunità, come Sinibaldi a Rieti, insista, dopo essere stato lanciato come candidato a sindaco al grido di ‘boia chi molla’, a richiamarsi a un’ideologia cupa, violenta e nefasta. I riferimenti a Mussolini, Hitler e a tutto l’armamentario neofascista dovrebbero far inorridire in primo luogo i cittadini e gli elettori della città, oltre che i partiti che lo sostengono”. Così il senatore Bruno Astorre, segretario del Pd Lazio.