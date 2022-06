Oroscopo Branko di mercoledì 8 giugno: le stelle di questa giornata. Come ogni giorno scopriamo insieme le previsioni del nostro astrologo preferito per questa giornata: amore, salute, lavoro, fortuna per ogni segno zodiacale. Scopriamo insieme come andrà!

Ariete (21 marzo-20 aprile) – Questa è una fase davvero importante e positiva della tua vita, quindi non vuoi stressarti. Cerca di seguire l’istinto perché non sbaglierai, ma occhio alle persone invidiose. Che sono davvero tante!

Toro (21 aprile-20 maggio) – Oggi sei creativo come non mai, la giornata parte alla grande e tutto sembra procedere a gonfie vele. Anche sul lavoro perché sei in grado di trasferire energia positiva a chi ti circonda!

Gemelli (21 maggio-21 giugno) – Buone notizie perché sei riuscito a concentrarti sui tuoi obiettivi, ma oggi sei molto stanco e tutto ti sembra così difficile. Forse c’è qualcosa che ti distrae ed è meglio ricaricare un po’ le batterie prima di ricominciare!

Cancro (22 giugno-22 luglio) – Cerca di seguire il tuo cuore, i tuoi desideri: forse è il caso di agire, di darsi da fare per ritrovare un po’ di meritata tranquillità. Tutto, però, dipende da te. E dalla tua volontà!

Leone (23 luglio-22 agosto) – Oggi sei un po’ affaticato, stanco, forse è anche colpa del caldo. Sei pigro, non hai molta volontà: ma va bene così, non fa niente. Ogni tanto stare sul letto fa bene!

Vergine (23 agosto-22 settembre) – Tutto sta andando a gonfie vele e sta procedendo molto rapidamente. Hai delle questioni da risolvere, ma forse devi accettare anche i consigli di chi ti vuole bene e ha più maturità su determinati argomenti!

Bilancia (23 settembre-22 ottobre) – Oggi ti senti un po’ solo, hai bisogno forse di riflettere. E hai tanti problemi da superare, ma niente di così preoccupante: cerca solo di darti da fare perché non puoi mollare ora!

Scorpione (23 ottobre-22 novembre) – Le soddisfazioni sono dietro l’angolo perché finalmente stai raccogliendo quello che hai seminato nei mesi scorsi. E i riconoscimenti stanno per arrivare!

Sagittario (23 novembre-21 dicembre) – Cerca di riposarti, di fare chiarezza nel tuo cuore e nella tua testa perché hai appena superato un periodo difficile. Non temere: presto arriveranno nuove opportunità da cogliere al volo!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio) – Buone notizie e cielo promettente perché oggi sarai in grado di cambiare le cose, ma non devi guardare indietro. Devi andare avanti, tempo al tempo tutto ritornerà al suo posto!

Acquario (21 gennaio-19 febbraio) – Cerca di riflettere, di fare un viaggio dentro te stesso: forse hai bisogno di trascorrere del tempo da solo. Di rilassarti, di ascoltare di più il tuo corpo!

Pesci (20 febbraio-20 marzo) – Oggi forse è il caso di staccarsi dalla pesatezza, dalla quotidianità e dalle questioni lavorative. Meglio vedere tutto da un altro punto di vista, più ottimista!

