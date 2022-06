“Li ha voluti separare”: Soleil Sorge affonda il primo colpo, li ha già divisi

Soleil Sorge sbarca all’Isola dei Famosi e fa un macello. Li ha separati davvero apposta? Ora il gioco si fa davvero più duro.

Soleil Sorge è sbarcata all’Isola dei Famosi e ha fatto già un macello. Vediamo insieme che cosa è successo e soprattutto cosa determinerà il suo sbarco in Honduras.

Il suo arrivo tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi non poteva certo passare inosservato. Soleil Sorge è approdata su Playa Rinovada assieme a Vera Gemma come piratesse. Ilary Blasi ha specificato immediatamente all’inizio della puntata quale sarebbe stato il loro ruolo: le disturbatrici.

La puntata era già scoppiettante, ma l’arrivo di Soleil Sorge ha fatto esplodere varie bombe. Nella precedente edizione Soleil si era contraddistinta per aver vinto moltissime sfide ed è stata messa immediatamente alla prova da Alvin. Per sfidarsi nelle varie gare Ilary Blasi ha voluto che le piratesse scegliessero due schieramenti in base alle loro preferenze. La scelta di Soleil però non è stata affatto casuale: “Li ha voluti separare”. Vediamo nel dettaglio cosa é accaduto e le conseguenze che vedremo nei prossimi giorni.

Soleil Sorge: li ha divisi apposta?

Con l’assenza di Guendalina Tavassi, Edoardo e Mercedesz si erano riavvicinati, nonostante non sia ancora scoccata nessuna vera scintilla. Nelle ultime settimane però proprio la sorella di Edoardo aveva rivelato che Edoardo nutre un debole per la Sorge che è approdata direttamente vicino a lui.

Chi ha visto la puntata in diretta ha notato l’imbarazzo e la felicità di Tavassi nel vedere la Sorge nuotare fino a Playa Rinovada. Forse dentro l’anima di Mercedesz è nata anche una punta di gelosia, quando la Sorge stata chiamata a scegliere la sua squadra e li ha di fatto divisi.

Soleil ha infatti scelto Edoardo nel suo schieramento, mentre Vera si è presa la Henger. La prova è stata vinta proprio grazie all’eccellente gara di Soleil nella sfida dell’uomo vitruviano contro Luca Daffrè.

Tanto per chiarire come si sarebbero svolti i prossimi giorni, Soleil ha intenzione di stare molto vicina a Edoardo, perché ha dichiarato in diretta di nutrire simpatia e un affetto naturale per lui. Qualcuno in rete hanno subito commentato: “Si è messa in mezzo tra loro”. Dopo la diretta di ieri sera c’è molta curiosità per vedere se Soleil si insinuerà nella coppia non coppia Tavassi Henger.

The post “Li ha voluti separare”: Soleil Sorge affonda il primo colpo, li ha già divisi appeared first on Ck12 Giornale.