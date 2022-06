“le-rode!”:-reazione-durissima-di-lory-del-santo,-finisce-nel-peggiore-dei-modi

Pugnalata alle spalle per Lory Del Santo, la sua avventura a Cayo Cochinos termina in modo traumatico.

L’ultima puntata del format di Canale 5 ha apposto il cartello ‘fine’ al percorso di uno dei naufraghi storici di quest’edizione. Si tratta della soubrette Lory Del Santo, a lungo osteggiata dai compagni e tacciata di strategia. L’ex vincitrice de “L’Isola”, sconfitta al televoto da Estefania Bernal, ha dovuto abbandonare Playa Rinovada, perdendo poi nuovamente durante l’elimiinazione flash con Pamela Petrarolo.

Non è stata tanto la sua eliminazione a fare scalpore, nonostante una fetta di pubblico la amasse smodatamente, quanto l’atteggiamento del suo compagno Marco Cucolo. C’è aria di crisi nella coppia… separazione in vista per i due naufraghi?

Alto tradimento per Lory Del Santo, la reazione è molto eloquente

Ben prima della prima eliminazione, Ilary Blasi ha affrontato il gruppo di isolani, chiedendo loro conto della palese avversione nei confronti di Lory Del Santo. Gran parte del cast, infatti, si era schierato contro la soubrette, suggerendo come lei cercasse in continuazione di aizzare gli uni contro gli altri. Persino l’opinionista Vladimir Luxuria le ha riservato parole molto dure, etichettandola come “donna bifronte“, e accusandola di doppiogiochismo.

Comprensibilmente la conduttrice ha cercato un riscontro anche da parte di Marco Cucolo, giovane fidanzato di Lory, in compagnia della quale è approdato in Honduras. Il naufrago, notoriamente timido e taciturno, ha evitato di prendere una posizione netta, attribuendo alcuni ragioni al gruppo, ed altre alla storica compagna. Le ingerenze di Lory durante i suoi commenti sono state troncate di netto da Ilary, che ha invitato Cucolo a confessare le sue impressioni. Lory Del Santo ha quindi rilevato che il fidanzato si mantiene super-partes, schierandosi ‘dalla parte della verità’, e la sua reazione non ha lasciato spazio a dubbi.

Al momento dell’eliminazione da Playa Rinovada, infatti, la showgirl ha salutato freddamente il compagno, come prontamente notato da Alvin. L’inviato ha infatti suggerito alla coppia: “Bacino niente? Bacio? Niente bacio, ragazzi. Si sono sono lasciati senza bacio!”. Ha poi commentato ulteriormente: “No, no, non si sono baciati. Lei gli ha detto… Fidati Ilary… È stato molto freddo. Sono qui a un metro e mezzo e respiro le cose… È stato un bacio molto freddo!“. Persino Vladimir Luxuria ha interloquito: “Ragazzi, stiamo sfasciando un matrimonio!“.

Secondo me a #lorydelsanto più di essere eliminata dal pubblico,più di tornare in Italia,più di tutto le rode che Marco Cucolo sia durato più lei🤣 #isoladeifamosi #ISOLA — maria paparella (@marysole77) June 7, 2022

È presumibile che il ritorno in Patria di Marco Cucolo non sarà dei più rosei: la rodata soubrette è dotata di carattere volitivo e ama conservare il controllo della situazione. Quale sarà il futuro della loro coppia? Noi, un paio di previsioni le abbiamo già azzardate…

