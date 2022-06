Isola dei Famosi, svelata la verità dietro l’ospitata flash: “Le brillano gli occhi per lui!”

Emerge il reale motivo dietro alla scelta repentina degli autori: il ricongiungimento a l’Isola dei Famosi era solo questione di tempo.

L’ultimo prime time de “L’Isola dei Famosi” ha segnato un comprensibile picco di share. Come annunciato dalla conduttrice Ilary Blasi e dai martellanti reminder sui social, la puntata di lunedì 6 giugno avrebbe riservato agli spettatori del format e al cast due approdi esclusivi a Cayo Cochinos.

Si tratta delle due “Piratesse” per antonomasia, Soleil Sorge e Vera Gemma. Entrambe sono reduci da un’esperienza in Honduras nelle precedenti edizioni, e sono tornate alla ribalta per scombinare gli equilibri nell’atollo del reality. Sebbene le due celebri isolane siano state accolte con calore dal pubblico e dai temporanei compagni di avventura, la vera star della serata si è rivelata un’altra, come avvallato anche da Ilary Blasi. Scopriamo di chi si tratta.

Isola dei Famosi, il ritorno di Jeda manda in visibilio Ilary Blasi

Nella scorsa edizione de “L’Isola dei Famosi” una coppia di protagonisti in particolare hanno stuzzicato la fantasia del pubblico e della conduttrice, catalizzando completamente l’attenzione. Si tratta di Vera Gemma, coriacea amazzone di Cayo Cochinos, e del ben più giovane fidanzato Jeda Filal.

Tra i due intercorrono 28 anni di differenza anagrafica, ma ciò nonostante la coppia sembra filare d’amore e d’accordo. Il giovane Jeda, nato da madre italiana e padre marocchino, si dichiara manager di musica trap, ed ha puntualmente presenziato nello studio di Cologno Monzese durante il percorso dell’esplosiva fidanzata. Ilary Blasi al tempo ha gradualmente iniziato a stuzzicarlo in ogni puntata, sviluppando col tempo un reciproco rapporto di complicità e confidenza. E così, grazie al gran ritorno di Vera Gemma nel format, la conduttrice ha potuto ricongiungersi al suo giovane amico, nuovamente ospite nel suo parterre. La mattatrice romana l’ha infatti accolto con tutti gli onori, scherzando poi: “Ciao, Jeda! Dimmi la verità, ti sono mancata? Quanto ti sono mancata da 1 a 10?“.

Il giovane discografico ha risposto timidamente: “9…“, con gran soddisfazione della bionda conduttrice. Il pubblico ha in seguito rilevato che, nonostante l’assenza di indiscrezioni su Jeda e Vera Gemma, la coppia sia apparsa in puntata piuttosto distante e asettica. Qualcuno pensa che la lacuna di impeto emotivo sia da imputare alla ridotta permanenza di Vera Gemma sull’isola: l’ex naufraga è infatti rimasta il tempo necessario per fare una comparsata con la collega Soleil Sorge. Nel frattempo, gli spettatori hanno sottolineato la palese complicità tra Ilary e Jeda davanti alle telecamere:

hanno fatto tornare vera solo perché a ilary mancava jeda, a lei brillano gli occhi solo con lui mi disp #isola pic.twitter.com/0fkGI5Isic — 𝘱𝘳𝘪𝘯𝘤𝘦𝘴𝘴 𝘢𝘵 𝘸𝘰𝘳𝘬 (@cmqfranci) June 6, 2022

Chissà se, data la simpatia istintiva della conduttrice per il giovane manager, per Jeda non si schiudano le porte del mondo dello spettacolo…

