“indovinate-chi-aveva-ragione?”:-alex-belli-lo-deride,-rivincita-con-siparietto-comico-[video]

Arriva la resa dei conti per l’attore Alex Belli: dopo le recriminazioni del passato, l’ex gieffino si prende una grossa rivincita.

Emerge sempre più prepotentemente una schiacciante evidenza: gli strascichi del “GF Vip” si stanno trascinando ben oltre lo spegnimento delle luci nella casa di Cinecittà. I protagonisti del reality non hanno mai veramente superato le dinamiche intercorse all’interno del reality, e parecchi episodi lo dimostrano chiaramente.

Soleil Sorge, ad esempio, si è completamente estromessa dal famoso ‘triangolo amoroso’; le sorelle Selassiè, poi, evitano accuratamente ogni confronto con Katia Ricciarelli. Anche Maria Monsè, infine, scaglia arco e frecce alle Princess del “GF Vip”, senza perdere l’occasione per affossarle. Anche Alex Belli non risulta immune ai risvolti dei litigi in casa: lo dimostra una recente storia pubblicata dall’attore sul suo account di Instagram.

Alex Belli a viso aperto contro Barù: volano stracci sui social

In tempi non sospetti, l’attore aveva preso posizione nei confronti del verace food-influencer Barù. Il verace enologo toscano era stato tacciato di strategia, e di sfruttare i sentimenti a lui corrisposti da Jessica Selassiè durante il reality per emergere nel gioco.

Durante un confronto infuocato, lo aveva apertamente attaccato: “Quella povera donna di Jessica, l’hai presa in giro sin dall’inizio, è questa la verità, Barù! Perciò, tutte le volte che le dai della sudiciona, tutte le volte che dici che puzza… Tu sei un sudicione, Barù, ricordatelo! Te lo dico io cosa sei! Sei un sudicione maremmano, e continua a fare il tuo gioco sporco all’interno di questo Grande Fratello! Perché l’unica cosa che sai fare è ruttare, sparlare e scorreggiare dietro alle spalle!“.

Di fatto, ultimamente Jessica ha condiviso con i fan un‘allarmante notizia: in barba ai desideri dei #jerù, l’enologo si sarebbe fidanzato con una sedicente modella, ex volto di Miss Italia. Alex ha quindi colto la palla al balzo per infierire sull’ex compagno di avventura sui social e ha pubblicato una controversa storia sui social. Nella clip l’attore riprende un pezzo di carne sulla griglia e celia, schernendo il nuovo progetto ai fornelli di Barù con il suo ristorante “Braci”. In compagnia dell’amico Alessandro Basciano, Alex Belli lancia una provocazione: “Mamma mia! Guarda come salta ‘sta roba! Altro che braci, braci, braci ‘sto ca**o!“.

quanto cazzo stava godendo basciano boh lui è il primo fan di alex belli secondo me ha tipo un profilo fake qui dove twitta per lui pic.twitter.com/y7DM0JL9gU — SCALLONISI (@slav34brit) June 6, 2022

Chissà se Barù sceglierà di replicare, oppure preferirà ignorare le frecciatine dell’attore…

