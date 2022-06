i-legali-di-musk-all’attacco:-l’acquisizione-di-twitter-potrebbe-saltare

Background

La lettera di oggi è l’ultima minaccia lanciata da Elon Musk in merito alla questione dei bot. Il 13 maggio, l’uomo più ricco del mondo, in un tweet ha affermato che l’accordo per l’acquisizione di Twitter era stato “temporaneamente sospeso” a causa del suo scetticismo nei confronti delle stime rilasciate dall’azienda. Secondo le quali sono meno del 5% degli account della piattaforma potevano essere considerati falsi o dei bot. Tuttavia, lo stesso Musk, ha chiarito che “vuole continuare l’acquisizione”. Di contro, il 16 maggio, in un tweet, il ceo di Twitter, Parag Agrawal, aveva evidenziato l’impossibilità di dare il via libera a un’analisi esterna. Scaturendo una risposta molto particolare di Musk, rappresentata dall’emoji che raffigura la cacca.

In cifre

Meno del 5%. Questa è la percentuale di account Twitter falsi o spam, secondo i documenti depositati alla Sec il mese scorso.

Citazione cruciale

“A questo punto, è chiaro che il signor Musk ritiene che Twitter si stia rifiutando in modo trasparente di adempiere ai propri obblighi ai sensi dell’accordo di acquisizione. E ciò sta aumentando i sospetti che la società stia appositamente proteggendo i dati richiesti per paura di ciò che possa far emergere l’analisi richiesta dal signor Musk”, diceva la lettera.

Aspetto critico

Lunedì, in un twitter, l’analista di Wedbush, Dan Ives, ha dichiarato che lettera è l’ultima prova che Musk sta “cercando di mandare all’aria l’accordo”, facendo eco alla sua analisi precedente, secondo la quale il miliardario sta usando questa scusa per ritornare sui suoi passi.