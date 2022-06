Guido D’amico, confimprese, curriculum, Frosinone, olio,

INNAMORATI DEL NOSTRO TERRITORIO

La Provincia di Frosinone, denominata Ciociaria a Nord e Terra di Lavoro a Sud, possiede un ricchissimo patrimonio storico che rappresenta un viaggio unico attraverso i secoli: ad Atina, Segni, Alatri, Ferentino, Anagni, Veroli le mura megalitiche raccontano di noi del Dio Saturno, Arpino e Cassino conservano ricordi e monumenti della splendente epoca romana, le antiche abbazie di Casamari, Collepardo e Montecassino furono centri molto vivaci in epoca medievale, e in tutta la provincia sono tanti i luoghi che vi affascineranno.

LASCIATI AVVOLGERE DA UNA NATURA SENZA TEMPO

A solo un’ora dalle città di Roma e Napoli troverete scorci e luoghi di relax meravigliosi: le straordinarie Gole del Melfa a Roccasecca, i laghi di Posta Fibreno, San Giovanni Incarico e Canterno, la verde Val di Comino, i poetici borghi marinari di Sperlonga, Terracina e Gaeta, le dolci montagne che si specchiano nelle valli e nei fiumi sono una straordinaria ricchezza per il Basso Lazio, ancora in parte da esplorare e che mantengono inalterato il loro ambiente.

SCOPRI GUSTI AUTENTICI E SENZA TEMPO

Qui assaggerete i piatti che nei secoli hanno reso famosa questa terra e che sono alla base anche della cucina romana! Dai classici maltagliati con fagioli cannellini di Atina, all’abbacchio, ai broccoletti di Roccasecca, ai peperoni di Pontecorvo, ai dolci tipici e alla buonissima pasta all’uovo fatta in casa come una volta dai nostri cuochi, lo faremo sicuramente soddisfare il tuo appetito. Ovviamente potrete accompagnare il cibo ai prelibati vini locali (dal Cesanese di Piglio alla Passerina del Frusinate all’ottimo Cabernet di Atina), apprezzati in tutto il mondo per gusto ed equilibrio. Hai fame? Vieni a trovarci!

PERDITI NELLA SPIRITUALITÀ DEI VALORI ANTICHI

L’itinerario più intenso che puoi fare nel nostro territorio è sicuramente quello che porta alla tua anima: i silenziosi chiostri delle abbazie di Cassino, Veroli e Collepardo ti regaleranno attimi di serenità che difficilmente troverai nella caotica quotidianità. Le opere d’arte e l’architettura delle Cattedrali cioche vi aspettano insieme ai cammini della Fede che tanti pellegrini percorrono ogni anno sulle strade ombrose della nostra provincia.