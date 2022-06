forbes-di-giugno-in-edicola-con-il-nuovo-allegato-dedicato-alle-pmi-di-successo

Forbes di giugno arriva in edicola con l’allegato Forbes Small Giants, il nuovo trimestrale che racconta le storie di successo delle piccole e medie imprese italiane. In copertina questo mese Manuel D’Avanzo, un manager poco più che trentenne con una solida famiglia alle spalle, che costruisce e gestisce alberghi di altissima qualità. È direttore generale di Solido Holding, uno dei più importanti gruppi di sviluppo immobiliare italiani di super lusso. Sta portando una nuova idea esclusiva di ospitalità per i clienti di tutto il mondo.

E proprio all’hospitality è dedicata l’intera cover story, in cui trovano spazio tutte quelle eccellenze italiane dell’ospitalità che, per battere una concorrenza planetaria, hanno compreso che la differenza si fa sui servizi.

Classifiche Forbes, storie di successo e speciale Energy

Nella pagine del volume 56 di Forbes Italia anche le solite classifiche come quella dei 50 sportivi più pagati del mondo, con al comando Lionel Messi, con un guadagno di 130 milioni negli ultimi 12 mesi. Il servizio di Investigation di questo mese tratta da vicino la guerra in Ucraina. Economisti e funzionari governativi di Kiev cominciano infatti a tirare le somme sui danni del conflitto: il Pil calerà del 45% nel 2022; almeno il 30% delle aziende ha cessato di produrre e quasi il 50% ha ridotto le attività. Serve quindi un piano Marshall più ampio per salvare e ricostruire un futuro per il Paese.

Tante anche le storie di successo come quella di Matteo Storchi di Comer Industries; di Eduardo Montefusco, che negli anno Ottanta ha fondato Rds; lo shopping extraterrestre della Blue Origin di Jeff Bezos; gli Under 30 delle categoria Venture Capital; e, infine, uno speciale Energy dedicato alle aziende protagoniste della transizione energetica e uno speciale Watches sugli orologi di alta gamma.

Chiude il magazine la sezione Forbes Life, con una rassegna dei giardini migliori d’Italia, talmente unici da essere copiati in tutto il mondo. Creati, mantenuti e coltivati con passione dai proprietari e dai curatori, mostrano il rapporto intenso di natura e cultura.

Small Giants, l’allegato che racconta i Piccoli giganti del territorio

Forbes Small Giants è l’allegato che costituisce una delle componenti del progetto editoriale dedicato alle Pmi, le piccole e medie imprese che rappresentano la spina dorsale dell’Italia che cresce. Oltre al magazine, Forbes Italia ha organizzato un tour in diverse località del paese per portare all’attenzione del pubblico locale e nazionale le storie delle aziende e dei loro imprenditori.

Sulla copertina di debutto Giulio Siniscalco, direttore commerciale di Edenred Italia, gli inventori dei Ticket Restaurant. L’azienda, che offre soluzioni di welfare aziendale, ha integrato la sostenibilità, promuovendo progresso sociale, cultura della salute e consumo responsabile.

Nelle pagine dell’allegato l’intervista a Francesco Facchinetti, fondatore della Newco management. Il golden boy della tv italiana ora è diventato scopritore di talenti e imprenditore 4.0. E poi Metallurgia Legnanese, leader nel commercio dell’acciaio che si impegna a favore dei dipendenti e del territorio; i progetti di Fiorentini Alimentare, primo produttore di gallette in Europa, che produce snack da oltre 100 anni utilizzando esclusivamente riso e mais che provengono dal nostro paese, in gran parte dal Piemonte.

Tante anche gli approfondimenti come l’indagine Ey Sme Survey, che analizza i punti di forza e le debolezze delle piccole e media imprese dopo la pandemia.

